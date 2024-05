Lastebilsjåfør fastklemt etter å ha kjørt av rv. 13

En tankbil har kjørt av veien på riksvei 13 i Ullensvang mellom Odda og Tyssedal.

Tankbilen skal ha falt cirka 15 meter ned fra vegen og ligger ved et nøst.

Nødetatene prøver å få frigjort sjåføren som sitter i førerhuset.

– Det er en alvorlig ulykke med store krefter i sving, sier Tore Fanebust i 110 Vest

Føreren er fastklemt, men er våken og snakker, opplyser politet.

Det er krevende forhold og terrenget er bratt og ulendt.

Luftambulansen er på stedet. Det samme er tungbilberger.

Veitrafikksentralen melder at veien inntil videre er stengt for trafikk. De forventer at vegen blir stengt i flere timer.

Alternativ rute er fylkesveg 550 via Utne og fergesambandet Kinsarvik-Utne.