Dei siste månadene har supporter-Noreg lagt press på Noregs Fotballforbund etter at det har vore hevda at førebuingane til Qatar-VM har kosta livet til 6.500 gjestearbeidarar.

I eit brev til klubbane denne veka oppmodar krinsleiarane i NFF klubbane om å venta med å vurdera boikott av fotball-VM. I staden anbefaler dei at Qatar-utvalet først legger fram sin rapport.

«Veit vi kva for sportslege og økonomiske konsekvensar ein boikott vil ha for norsk fotball?», er blant spørsmåla dei stiller.

MENNESKERETTSBROT: 6.500 gjestearbeidarar har døydd under førebuingane til fotball VM i Qatar i 2022. Her frå arbeid ved Khalifa stadion i Doha. Foto: M Aabech

Ordlyden får krass kritikk frå Erlend Ytre-Arne Vågane, leiar i Brann Bataljonen.

– Eg oppfattar at brevet går veldig langt i å argumentera mot boikott, seier han.

På Bataljonen si heimeside skriv han at: «NFF Hordaland stiller fire svært leiande spørsmål til klubbane, kor tre av spørsmåla bidrar til å skape frykt for kva konsekvensar ein boikott kan ha for norsk fotball og idrett.»

Rapporten frå Qatar-utvalet er venta i midten av mai.

Dette er spørsmåla frå krinsleiarane:

Spørsmål NFF stiller klubbene Ekspandér faktaboks Har vi nok informasjon til å fastslå at boikott er det beste virkemiddelet for å forbedre menneske- og arbeidstakerrettighetene i Qatar?

Vet vi hva en boikott av VM vil ha å si for norsk fotballs framtidige politikk, må for vi eksempel nekte våre klubber og landslag å spille kamper mot lag fra nasjoner som bryter menneskerettigheter?

Vet vi hvilke sportslige og økonomiske konsekvenser en boikott vil ha for norsk fotball?

Er vi klar over hvilke konsekvenser en boikott vil ha for andre norske idretter og deres deltagelse rundt om i verden?

I «eit motsvar» til NFF stiller Vågane desse spørsmåla:

Spørsmål frå Brann Bataljonen Ekspandér faktaboks Kor går grensa for kva menneskerettsbrot fotballen kan tolerera i vårt namn før me seier at nok er nok?

Korleis skal me kunne setja makt bak krava om ein meir rettferdig og human fotball om me ikkje er villige til å bruka boikott som verkemiddel når ti år med dialog ikkje har ført til konkrete endringar?

Om me vel å delta i Qatar-VM, kva konsekvensar får det for menneskerettane og arbeidsvilkåra i samband med framtidige meisterskap?

Kva vil ettertida sei om oss dersom me stilltiande aksepterer at me speler fotball i eit land som har ofra mange, mange menneskeliv for at me skal vera der?

– NFF prøver å skremme klubbene

I eit ekstraordinært forbundsting 20. juni skal klubbane stemma over om Noreg skal boikotta VM eller ikkje.

«NFF prøver å skremme klubbene», skriv Pål Hafstad Thorsen, dagleg leiar for Sædalen IL og tidlegare byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune.

Dei nordiske fotballforbunda skal neste veke i møte med Fifa om VM i Qatar.

– Vi har stilt nokre spørsmål til Fifa knytt til Qatar-VM. Vår forventning er at Fifa svarer på disse spørsmåla, seier fotballpresident Terje Svendsen til NTB.

Forutan Fifa skal det vere representantar frå Qatar til stades på møtet, samt fagforeiningar og menneskerettsorganisasjonar.

Klubbar i heile landet har fått brevet

Onsdag sende NFF Buskerud ut eit brev til klubbane i sitt distrikt. Ikkje ulikt brevet som gjekk ut i Hordaland.

Joakim Bjørklund er tidlegare leiar i GodsetUnionen.

– Så lenge anbefalingane er at klubbane skal venta med å fatta avgjerder, så må eg også forventa at krinsen står fram som ein nøytral part i saka, og ikkje oppmodar klubbane sine til å ta standpunkt. Det opplever eg at dei gjer i dette brevet, seier han.

Bjørklund seier han ikkje er overraska.

– Dei er tydelegvis ikkje komfortable med at klubbane behandlar dette sjølv.

REAGERER: Joakim Jarl Bjørklund, tidlegare leiar for GodsetUnionen meiner NFF fryktar klubbdemokratiet. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Oppmodar ikkje til boikott

Knut Berge er dagleg leiar i NFF Hordaland. Han er ueinig i påstandane om at brevet har slagside.

– Brevet til klubbane argumenterer ikkje for eller mot boikott. Bodskapet er at klubbane blir anbefalte om å venta med å ta ei avgjerd om sitt standpunkt til det ligg føre eit best mogeleg avgjerdsgrunnlag, skriv han i ein e-post til NRK.

– Kva er bakgrunnen for at brevet blei sendt ut?

– Stadig fleire klubbar har kommunisert at dei har tatt stilling til spørsmålet. Dette meiner me er forhasta med bakgrunn i NFF si demokratiske avgjerd om å setja ned eit utval som skal greia ut eit så forsvarleg og fullstendig avgjerdsgrunnlag som mogeleg, svarar han.

Krinsleiarane har vore kritiske til at Norsk supporterallianse (NSA) påverkar klubbane i valet. NSA sit sjølv i det uavhengige Qatar-utvalet.

– Det er vårt ansvar å informera klubbane om kva som er forsvarleg prosess i eit så viktig spørsmål, skriv Berge.

NRK tok kontakt med Noregs Fotballforbund (NFF) onsdag ettermiddag, men har førebels ikkje fått svar.