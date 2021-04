Mann skal ha solgt seksuelle tjenester med en jente på Snapchat – siktet for menneskehandel

En mann i midten av 20-årene bosatt i Bergen etterforskes for blant annet menneskehandel. Han har sittet fengslet siden han ble pågrepet i november.

Ifølge en fersk tiltale skal mannen ha drevet en form for eskortetjeneste på Snapchat. Her skal han ha solgt seksuelle tjenester med en mindreårig jente for 4000 kroner via det sosiale mediet.

Mannen som kjøpte tjenestene er nå tiltalt for kjøp av seksuelle tjenester av en mindreårig person og seksuell omgang med en mindreårig. Han har ifølge politiet innrømmet kjøpet, og skal møte i retten i juni.

Etterforskningen av mellommannen fortsetter.

Flere fornærmede i saken

Mannen er også siktet for minst fem andre lovbrudd, blant annet trusler og narkotika.

Kathrine Liland forsvarer den siktede. Hun sier at mannen ikke har forklart seg om siktelsen som handler om menneskehandel, og kan derfor ikke kommentere hvordan han stiller seg til siktelsen.

Også politiet er sparsommelig med informasjon. Gjentatte ganger har de svart NRK at de ikke kan gi flere detaljer i saken, siden den er under etterforskning. Men politiadvokat Asbjørn Onarheim bekrefter at flere personer er fornærmet.

Etter det NRK kjenner til er de fornærmede i ulike aldre, og flere politidistrikt er koblet inn i saken.

POLITIADVOKAT: Asbjørn Onarheim er påtaleansvarlig i saken. Han bekrefter at det er flere fornærmede. Foto: Paul Sigve Amundsen / NTB

Større sakskompleks

Mannen er tidligere dømt til fengsel for seksuell omgang med en person under 14 år. Han ble også dømt til betinget fengsel vinteren 2020.

I begynnelsen av november 2020 ble han igjen pågrepet og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak.

Både retten og politiet mente at mannen kunne ødelegge viktige bevis hvis han gikk fri.

I januar i år ble siktelsen også utvidet til å gjelde menneskehandel.

Da mannen i midten av måneden ble fengslet på nytt, viste retten til notater på mannens mobiltelefon angående mistanken om menneskehandel.

Han skal også ha fremsatt trusler gjennom Snapchat.

Denne gang mente retten han måtte fengsles fordi det var fare for at mannen på ny ville begå lovbrudd om han ble satt fri.

BISTANDSADVOKAT: May Britt Løvik er en av flere bistandsadvokater i saken. Hun oppfatter at mannens mål er å utnytte sårbare, unge jenter. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

– Svært alvorlig

May Britt Løvik er en av flere bistandsadvokater i det større sakskomplekset.

– Jeg oppfatter at han har hatt et klart mål om å utnytte sårbare, unge jenter til egen vinning, sier hun.

– Det er en svært alvorlig sak og oppsiktsvekkende at menneskehandel foregår i Bergen.

Politiadvokat Asbjørn Onarheim sier på generelt grunnlag at kriminaliteten i større grad foregår på nettet og sosiale medier og ikke på gaten som før.

– Kriminaliteten, også denne av denne typen, har i stor grad flyttet seg fra den fysiske til den virtuelle verden. Tilbud og påfølgende kommunikasjon skjer via forskjellige digitale plattformer, skriver Onarheim i en e-post til NRK.