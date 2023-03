Politiet har nå identifisert personen som ble funnet død i et telt på Sandsli i Bergen 26. februar i år.

– Vi har identifisert en mann i 50-årene som har holdt til i Bergen, sier Grunde Næss, avsnittsleder for etterforskning ved Bergen Sør.

Den avdøde ble identifisert ved hjelp av DNA fra pårørende.

Undersøkelsene politiet har gjort tyder på at mannen kan ha dødd i februar 2020.

Han kan altså ha ligget der i tre år før han ble funnet av en turgåer med hund.

Her ble teltet med den avdøde mannen funnet. Foto: Lars Christian Wallace / NRK

Vet ikke dødsårsaken

Politiet har gjennom etterforskning blant annet hentet inn elektroniske spor.

Fremdeles vet de ikke hva som er dødsårsaken, men de har ikke funnet opplysninger som tyder på at mannen skal ha blitt utsatt for en kriminell handling.

Etter ønske fra de pårørende kommer ikke politiet til å frigi navnet til den avdøde mannen.

– De ønsker egentlig bare ro, sier Næss.

– Trodde han hadde ligget der lenge

Mannen ble funnet i et telt i et skogsområde nært bebyggelse, tursti, sykkelvei og bybane.

Det var hundeeier Turid Mjåtveit som fant mannen da hun var ute og søkte etter en savnet hund, sammen med sin egen hund Ask i området.

Mjåtveit har tidligere forklart at teltet bare var rundt 40–50 meter fra bybanestoppet.

Skogholtet hvor teltet med mannen i 50-årene ble funnet er ikke langt unna både bilvei, turvei og bybanespor. Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

Når hun får vite at politiet tror mannen kan ha ligget der i tre år, er hun ikke overrasket.

– Det var som jeg sa til politiet. Jeg trodde han hadde ligget lenge. Jeg så hvordan det så ut der da jeg fant teltet.

Hun forteller videre at det så ut som at mannen hadde bodd der en stund. Det var ifølge henne mange ting både inni og utenfor teltet. I teltet ble det blant annet funnet matvarer og et pass.

– At det faktisk er tre år siden og ingen har meldt han savnet, er veldig trist.

Varslet om teltet for tre år siden

Politiet ble varslet om teltet allerede i 2020. De tok deretter kontakt med Bergen kommune.

Leder for seksjon for natur- og miljøforvaltning i Bymiljøetaten, Kristin Madsen Klokkeide, bekrefter til NRK at etaten mottok en melding fra politiet 19. mai 2020.

– Meldingen gikk på bruken av området og et mulig behov for opprydning som følge av forsøpling.

Meldingen ble ifølge Klokkeide videreformidlet til driftsavdelingen, som dro ut for å undersøke.

– De fant ikke teltet, og saken ble ikke fulgt videre opp med tanke på friluftsloven eller rydding, som er det Bymiljøetaten skulle sett nærmere på i en slik sak.

Seksjonslederen sier de ikke har mottatt andre meldinger om saken etter mai 2020.

Kritiserer dårlig leting

Mjåtveit er kritisk til at kommunen ikke fant teltet. Hun forteller at det tok henne ti minutter å finne teltet da hun søkte med hunden sin.

– Bergen kommune fikk beskjed om å rydde opp dette teltet for tre år siden. Kommunen hadde funnet teltet hvis de hadde gått ut av bilen.

NRK har spurt Klokkeide hvilket letearbeid som ble gjort da driftsavdelingen undersøkte området.

– Bymiljøetaten får mange henvendelser og meldinger om forsøpling som vi undersøker. Vi har dessverre ikke nærmere detaljer rundt dette siden det er lenge siden, og da vi ikke fant teltet, ble det ikke gjort noe videre arbeid med å dokumentere saken, svarer hun.