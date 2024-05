Mann framstillast for varetektsfengsling etter valdshending i Bergen

Ein mann i 20-åra blei natt til laurdag pågripen og sikta for vald mot to personar i Bergen sentrum. Han skal sundag bli framstilt for varetektsfengsling.

– Me meiner det er skjelling grunn til mistanke på at det er ein person som har utøvd vald mot minst to personar, seier Elise Kleiven som er jourhavande jurist i Vest politidistrikt den 18. mai til NRK.

Mannen er sikta for kroppsskade og kroppskrenking, men det er aktuelt å utvide siktinga. Det seier politiadvokat Elise Kleiven i Vest politidistrikt til Bergensavisen som først omtalte saka.

Mannen skal blant anna ha slått til to personar, deriblant ein mann i 60-åra. Den andre fornærma er ein ung mann med relasjon til den sikta.

60-åringen som skal ha prøvd å stanse eit slagsmål da han blei slått ned av den sikta, blei slått i hovudet og var ifølge vitne ubevisst i rundt ti minutt før han blei frakta til sjukehus.

Politiet seier at dei har kjennskap til den sikta frå før.

Det er ikkje kjent korleis mannen stiller seg til siktinga.