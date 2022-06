Christine Meyer blir Bergen Høyres leder og håp inn lokalvalgkampen.

Det har flertallet av lokallagets delegater bestemt under kveldens møte i representantskapet.

Med 83 mot Meyer og 75 stemmer for Hove og en blank stemme, vant Christine Meyer knepent over motstanderen Harald Victor Hove.

Meyer overrasket alle, da hun annonserte sitt kandidatur én uke før fristen. Hun hadde til da selv sittet i komiteen som skulle peke på den best egnede lederen.

Nå må hun samle et splittet lag før kampen om byrådslederposten setter i gang for fullt.

Christine Meyer ble gratulert av kolleger etter at resultatet ble kjent. Foto: Renate Molvik / NRK

– Jeg vil takke dere for tilliten dere har vist meg. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å vise den tilliten verdig, sa Christine Meyer fra talerstolen.

Hun fortsatte med å legge vekt på at fokuset fremover er valget til neste år.

– Det er nå kampen begynner. Jeg gleder meg til å stå sammen med dere, sier Meyer.

Harald Victor Hove har sittet som gruppeleder for Bergen høyre siden 2019, men gjorde det klart at han ikke var interessert i å fortsette i politikken viss ikke han ble listetopp.

Fra talerstolen takket Hove alle som stilte opp for å stemme, men at det er stemmen neste år som gjeld.

– Tusen takk til alle som stemte på meg, men husk på at dere skal stemme på Christine og Marit til neste år. Det skal jeg også, sier Hove.

Marit Warncke ble enstemmig vedtatt som Høyres ordførerkandidat.

Harald Victor Hove har vært gruppeleder i Bergen Høyre fra 2019. Foto: Adrian Nyhammer Olsen

Bråkete lederstrid

Søkelyset på interne stridigheter i Bergen Høyre, som har vært i opposisjon de siste åtte årene, ble for alvor satt i vinter, da gruppeleder Harald Victor Hove ble utfordret av partikollega Eivind N. Bolstad.

Det satt i gang en skittentøyvask i partiets toppledelse. Påstander og anklagelser mot Hoves lederstil og personlige egenskaper, var noe av det som ble dratt frem.

BT kunne også skrive om at Høyre-veteran Henning Warloe skal ha blitt skjelt ut av Hove under et bybanemøte.

At partiet ikke unisont sto samlet bak Hove ble for alvor klart da bydelslagene spilte inn både ham og utfordreren, Bolstad, til nominasjonskomiteen i partiet i vår.

Christine Meyer og Bergen Høyres gruppeleder Harald Victor Hove Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Så kom overraskelsen som snudde den politiske prosessen på hodet:

Tidligere byråd, statssekretær og SSB-direktør, Christine Meyer, ble én uke før fristen innstilt som Hoves utfordrer og hadde flertallet i nominasjonskomiteen bak seg.

Bolstad trakk seg og stilte seg bak Meyers kandidatur.

Hove sa han sto forvirret tilbake, men tok opp kampen med et mindretall i nominasjonskomiteen i ryggen.

Avgjørelsen ble tatt av representantskapet i Bergen Høyre. De består av:

Hovedstyret og hovedstyrets varamedlemmer.

Fem medlemmer fra hver bydelsforening, men hver forening får en ekstra delegat for hvert 15. medlem.

Folkevalgte i bystyret og varamedlemmene der. Eventuelle byråder i Høyre (ingen for øyeblikket).

Bergen Høyres folk i fylkesstinget og -styret.

20 representanter fra Unge Høyre.

20 fra Senior Høyre.

10 fra Høyres studenter.

Tidligere ordførere, byrådsledere, ledere i Bergen Høyre, stortingsrepresentanter og æresmedlemmer i Bergen Høyre.

Totalt 159 stemmeberettigede deltagere var tilstede.

