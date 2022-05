SISTE: Hove tar opp kampen mot Meyer.

I fleire veker har det pågått ein hard kamp på bakrommet i Bergen Høgre om kven som skal toppa laget fram til kommunevalet hausten 2023.

Leiar i Bergen Høgre, Eivind Bolstad-Nævdal, utfordra partiets mangeårige gruppeleiar i bystyret, Harald Victor Hove, i kampen om å bli Høgres byrådsleiarkandidat.

Men no kjem eit ganske overraskande namn inn frå sidelinja i siste liten.

– Eg er veldig glad for at eit fleirtal stiller seg bak mitt kandidatur.

Det seier tidlegare direktør i Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Konkurransetilsynet, Christine B. Meyer.

Tysdag morgon vart det kjend at ho kan bli den nye byrådsleiaren i Bergen, dersom Høgre vinn kommunevalet hausten 2023.

Fleirtalet i nominasjonskomiteen har nemleg bestemt seg for å vraka Hove som listetopp.

Maktkamp

Sjølv om partiet gjer det bra på lokale meiningsmålingar, har det vore mykje fokus på maktkampen om toppvervet. Mellom anna har det kome fram krass kritikk og intern misnøye med Hoves leiarstil i partiet.

I følge leiar i nominasjonskomitéen, Hilde Onarheim, kom Meyer sitt navn på bordet så seint som 23. mai.

– Grunnen til at eg kasta meg inn i siste augneblinken, er først og fremst fordi eg føler så sterkt for Bergen, seier Meyer til NRK.

Meyer var eigentleg sjølv medlem i nominasjonskomitéen, men har no «bytta hatt» og blitt komitéens førsteval.

Det kommenterer ho slik:

– Då eg gjekk inn i komitéen var eg oppteken av å finna den beste kandidaten. Undervegs har det gått opp for meg at det er såpass sterk indre uro i Høgre. Eg bestemte meg då for å stilla meg til disposisjon, tre inn og prøva å vera ein samlande kandidat for partiet.

To erfarne kvinner

Samstundes melder BA tysdag morgon at Marit Warncke seglar opp som partiets ordførarkandidat. Ho har vore administrerande direktør i Bergen Næringsråd i 15 år.

FRÅ BUSINESS TIL POLITIKK: Direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd kan bli Bergens nye ordførar (arkivfoto).

Med nominasjonskomitéens innstilling er Meyer (57) og Warncke (64) erstatta av Hove (39) og Bolstad-Nævdal (35) i partiets interne maktkamp.

– Er det dei erfarne damene som no skal redda Bergen Høgre?

– Eg er veldig glad for at ho vil bli ordførarkandidat. Ho er eit fantastisk valg. Ho vil kunna gjera ein fantastisk jobb som ordførar for Bergen, seier Meyer.

Var SSB-direktør i maktkamp

Meyer er utdanna siviløkonom og er professor i strategi og endring ved NHH. I tillegg til direktørjobbane har ho mellom 2001 og 2011 vore helsebyråd og finansbyråd i Bergen under byrådsleiar Monica Mæland, og statssekretær i Arbeidsdepartementet under Bondevik 1-regjeringa.

I 2017 storma det rundt Meyer som SSB-direktør. Ho var i open konflikt med dåverande finansminister Siv Jensen som ikkje lenger hadde tillit til henne. Meyer kjempa intenst i offentlegheita mot å måtte gå av, men måtte gi seg.

VIL HA HOVE: Tidlegare statsråd Monica Mæland støttar Hoves kandidatur (arkivfoto). Foto: Stian Lysberg Solum

Før kommunevalet i 2019 utelukka Meyer at ho var aktuell som listetopp for Bergen Høgre.

Høgres leiar Erna Solberg vil ikkje uttala seg om nominasjonskampen i Bergen Høgre, opplyser hennar pressetalsmann Rune Alstadsæter til NRK.

Det vil derimot tidlegare statsråd Monica Mæland, som også var byrådsleiar i Bergen frå 2003 til 2015. Ho hadde Hove som politisk rådgjevar i 2007-2009 og byråd i 2009-2015, og hadde Meyer som byråd i 2008-2011.

Om kven som bør bli Høgres byrådsleiarkandidat, skriv Mæland tysdag til NRK:

– Mi støtte til Hove har ikkje endra seg. Utover det har eg ingen kommentar.

Hove gir seg ikkje

Høgres gruppeleiar i bystyret, Harald Victor Hove, har heile tida understreka at han trekker seg viss han ikkje blir partiets byrådsleiarkandidat.

Men han gir seg ikkje sjølv om nominasjonskomiteen no har vraka han.

– Eg er klar for å fortsetta for Bergen og Høgre dersom partiet ønskar det. No er det opp til partimedlemmane.

Det skriv Hove sjølv tysdag føremiddag på Facebook, før han gratulerer Meyer med nominasjonen. NRK har ikkje fått kontakt med Hove tysdag.

GIR SEG IKKJE: Gruppeleiar Harald Victor Hove held fast ved ønsket om å bli byrådsleiar sjølv om nominasjonskomiteen vrakar han som toppkandidat (arkivfoto). Foto: Leif Rune Løland / NRK

«Fantastisk kandidat»

Leiar i Bergen Høgre, Eivind Nævdal-Bolstad, har utfordra Hove som toppkandidat, og fleire bydelslag av partiet har støtta Nævdal-Bolstad.

Men Bolstad-Nævdal seier til NRK i dag at han trekker sitt kandidatur. Han beskriv Meyer som «ein fantastisk kandidat».

ØNSKAR MEYER: Leiar i Bergen Høgre, Eivind Nævdal-Bolstad, trekker seg som byrådsleiarkandidat fordi han meiner Meyer er betre. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Charlotte Spurkeland var tidlegare spelt inn som eit aktuelt namn til både byrådsleiarkandidat og ordførarkandidat for Bergen Høgre.

No gir ho si fulle støtte til Meyer og Warncke.

– Eg vart så glad då eg såg innstillinga. Det er friskt og det skal bli gøy å driva valkamp for to så bra damer. Jeg trur Christine er rett kvinne på rett plass, skriv Spurkeland til NRK.

Mindretalet vil ha Hove

Mindretalet støttar Harald Victor Hove. Komitemedlemmene Hilde Onarheim og Dan Femoen står bak denne innstillinga.

I pressemeldinga skriv Onarheim, som er leiar for nominasjonsutvalet:



– Vi meiner det er viktig at Harald får fortsetta den gode jobben han har gjort som partiets fremste kandidat, og at han er den rette til å leia Bergen som byrådsleiar etter valet i 2023.

Komitéen støttar einstemmig Warncke som ordførarkandidat.

– Marit er sprudlande og engasjert og vil bli ein synleg og tilgjengeleg ordførar. Komiteen er overbevist om at Marit vil bli ein god og inkluderande ordførar for alle, skriv Warncke.