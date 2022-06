Lakseoppdrett på Vestlandet må kuttes med 6 prosent

Fiskeri- og havministeren har nå fastsatt hvilke farger områdene skal ha, etter den såkalte trafikklysmodellen.

De nye retningslinjene som ble offentliggjort tirsdag deler landet inn i følgende områder:

Åtte produksjonsområder (PO) får grønt lys og kan øke produksjonskapasiteten med inntil 6 prosent: Svenskegrensen til Jæren (PO1), Nordmøre og Sør-Trøndelag (PO6), Helgeland til Bodø (PO8), Vestfjorden og Vesterålen (PO9), Andøya til Senja (PO10), Kvaløya til Loppa (PO11), Vest-Finnmark (PO12), Øst-Finnmark (PO13).

Tre produksjonsområder får gult lys: Ryfylke (PO2), Stad til Hustadvika (PO5), og Nord-Trøndelag med Bindal (PO7). I disse områdene skjer det ingen endringer i produksjonskapasiteten.

To produksjonsområder får rødt lys og må redusere produksjonskapasiteten med 6 prosent: Karmøy til Sotra (PO3) og Nordhordland til Stad (PO4). Dette er andre gang PO4 får trukket ned produksjonskapasiteten sin.

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de får sin produksjonskapasitet redusert.

– Må ta grep

– Lusepåvirkningen er fremdeles størst på Vestlandet, og her må næringen ta grep for å sørge for at påvirkningen ikke bare reduseres som følge av nedtrekk, men også gjennom driftsforbedringer, sier Skjæran i en pressemelding.

TRAFIKKLYS: Det lyser knallrødt på Vestlandet, der departementet mener næringen må ta grep.

Kan øke i grønne områder

Ellers i landet kan modellen åpne for betydelig vekst i oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, og det kan gi en potensiell økning for landet samlet sett på i overkant av 21 000 tonn.

– Vi sørger nå for ytterligere vekst i de områdene der påvirkningen av lakselus på villaks er akseptabel. Det vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer norsk matproduksjon, større verdiskaping og økte eksportinntekter for Norge, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i pressemeldingen.

Kritisk til kutt

Even Søfteland som er koordinator for oppdretterne i produksjonsområde 3 og 4 er svært kritisk til dagens nyhet fra fiskeriministeren.

– Dette kommer til å ramme mange lokalsamfunn og bedrifter på Vestlandet. Vi er nå sterkt bekymret for fremtiden til havbruksnæringen i Vestland fylke. Flere store investeringer for å forbedre næringen kommer til å bli satt på vent eller stoppet, sier han.

– Nå skal vi ta en god diskusjon internt i næringen, og se om vi får en dialog med myndighetene. De har laget en pressemelding som de har sendt ut i dag, men vi aner ikke hvilke vurderinger som ligger bak.

Søfteland mener den reelle reduksjonen blir en god del høyere enn 6 prosent for en del oppdrettere.

I 2020 gikk 25 oppdrettere på Vestlandet til rettssak mot Nærings- og fiskeridepartementet. Bakgrunnen var at lakse- og ørretprodusentene i 2019 ble pålagt å redusere produksjonen med 6 prosent. Oppdretterne tapte saken.