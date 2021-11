Sp-politikar ekskludert etter varsel frå seks kvinner

– Vi beklagar at det tok såpass lang tid å behandle saka, skriv generalsekretær i Senterpartiet, Knut M. Olsen i ein e-post til varslarane datert 22. oktober.

Han forklarar at «val og regjeringsforhandlingar har gjort det vanskeleg å samle dei rette organa».

Vedtektene i partiet opnar for å «ekskludere medlemmar som opptrer til openberr skade for partiet».

Partiet tok imot varselet 24. august. Etter det NRK erfarer valde partiet straks å tone ned valkamp-eksponeringa til den varselet gjaldt. Mannen var medlem i Sogn og Fjordane Senterparti.

NRK har vore i kontakt med varslarane. Dei vil ikkje stå fram med namn, men seier dei er tilfredse med korleis partiet har handtert varselet.

Dei kunne likevel ynskje seg ein offentleg kunngjering der partileiinga «sette saka inn i ein større kontekst» og slik bidrog til å «lyssette eit samfunnsproblem som framleis og altfor ofte går under radaren», også etter at fleire norske parti vart «tvinga» til å utarbeide tydelegare etiske retningslinjer i metoo-året 2018.

Retningslinjene gjeld i det sivile

I varselet teiknar dei seks kvinnene eit bilete av ein person som på «kynisk og systematisk vis», og over fleire år, har brukt tillitsvervet i Senterpartiet til å «manipulere» seg inn i liva deira og sjonglere fleire forhold parallelt.

Varslarane presiserer at det ikkje har skjedd noko straffbart, men spør om den «fornedringa» og «krenkinga» dei har vore utsett for frå Sp-representanten samsvarar med partiet sine etiske retningslinjer.

Senterpartiet skriv i sine retningslinjer at dei har «nulltoleranse for åtferd (...) som ikkje respekterer ein annan integritet fysisk, følelsesmessig eller mentalt.»

Partiet presiserer at retningslinjene også gjeld i det sivile – for «personleg åtferd», og ikkje berre innanfor rammene av «politiske eller organisatoriske overtramp». Ingen av varslarane har tilknyting til Senterpartiet.

NRK har vore i kontakt den ekskluderte mannen, som ikkje ynskjer å kommentere saka.

Det vil heller ikkje Senterpartiet:

– Vi kommenterer aldri varslingssaker, skriv generalsekretær Knut M. Olsen i ein e-post til NRK.

I 2018 kasta Møre og Romsdal Senterparti ut ein medlem av partiet av «åtferdsmessige grunnar».

Året etter fekk to medlemmer i Røst Sp beskjed om at dei var «uønskt» i partiet.

– Ein ganske vid skjønnsmargin

I Lov om foreiningar står følgjande:

Etter gjeldande rett kan ein medlem stengjast ute (ekskluderast) dersom medlemen krenkjer foreininga ved vesentleg mishald. Dette gjeld sjølv om det ikkje er føresegner om dette i vedtektene

Foreiningslovutvalet hadde i oppgåve å sjå på lovverket på ny i vår. Dei foreslo å vidareføre formuleringa, og ikkje endre ho.

– Så her har organisasjonane ein ganske vid skjønnsmargin, seier Kjetil Kolsrud, som er ansvarleg redaktør hos Rett24.

Høgsterett har tidlegare konkludert med at ekskluderingar kan prøvast for domstolane, men at terskelen skal vere høg. Utgangspunktet var to Frp-medlemmar som vart suspendert i 30 månader, og tok saka til retten.

– Det skal svært mykje til for at staten kan gripe inn i autonomien til politiske parti, seier Eirik Holmøyvik, som er professor i rettsvitskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Måndag varsla Pensjonistpartiet i Ålesund at dei ynskjer å ekskludere Olger Drønnesund etter at han hevda at den norsk-nigerianske løparen Ezinne Okparaebo ikkje eigentleg er norsk.

Står fritt til sjølv å ta standpunkt

Eivind Smith er professor i rettsvitskap ved Universitetet i Oslo.

– Foreiningar står relativt fritt til sjølv å ta standpunkt til om ein eksklusjon er på sin plass, seier han.

I Senterpartiet sine vedtekter om eksklusjon (paragraf 5) heiter det at partiet kan «ekskludere medlemmar som opptrer til openberr skade for partiet».

Liknande formulering finst i vedtektene til Framstegspartiet, berre at der er ordet «openberr» droppa.

Framstegspartiet er partiet som tradisjonelt sett har hatt flest eksklusjonssaker, sist i desember i fjor då sentralstyret i Frp vedtok å ekskludere Oslo-leiar Geir Ugland Jacobsen.

– Ugland Jacobsen har gjentatte gonger skadd omdømmet til partiet, våre medlemmer og tillitsvalde, sa Sylvi Listhaug på ein pressekonferanse.

FLEST: Framstegspartiet er partiet som tradisjonelt sett har hatt flest eksklusjonssaker, sist i desember i fjor då sentralstyret i Frp vedtok å ekskludere Oslo-leiar Geir Ugland Jacobsen. Foto: Berit Roald / NTB

Store forskjellar mellom partia

– Hovudregelen er at eksklusjonar kjem i klynger når dei er knytt til fraksjonsoppgjer (usemje om politiske retningsval, jou.anm.). Og at dei kjem ein og ein i metoo-saker, seier Anders Todal Jenssen, professor i statsvitskap ved NTNU.

Jo Saglie ved Institutt for samfunnsforsking seier til NRK at det «gir lite meining å snakke om tendensar og trendar» for eksklusjonar, fordi talmaterialet er så lite.

Han legg til at det er store forskjellar mellom partia, både når det gjeld ordlyden i eksklusjonsparagrafane og kor ofte dei kjem i bruk.

– Frp har ein føresegn om såkalla aktiv utmelding, i tillegg til vanleg eksklusjon. På motsett side finn du SV, som tradisjonelt ikkje har hatt mogelegheit til å ekskludere. No har dei det, men berre ut frå utilbørleg oppførsel mot andre medlemmer, som seksuell trakassering.