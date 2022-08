Lågt trykk gjer at Noreg mister milliardverdiar i kraft

Mellom 19:00 og 20:00 i dag (fredag) vil straumprisen i «det mest berykta prisområdet» (NO2) tangere 7 kroner per kilowattime.

Det er ny rekord. Aldri har 7-talet vore sett tidlegare.

NO2 omfattar Agder, Rogaland, delar av Vestland og deler av Vestfold og Telemark.

Nye tal frå NVE viser at fyllingsgrada i same område var 50,2 prosent ved utgangen av veke 33.

Det er 29 prosentpoeng under det som er normalt på denne tida av året (79,2 prosent).

I eit skriftleg spørsmål til Olje- og energidepartementet vil Framstegspartiet vite kor mykje denne differansen går utover kraftproduksjonen.

Forklaringa er at lågare trykk i magasina og redusert fallhøgd til turbinane gir mindre effektiv kraftproduksjon.

I svaret viser departementet til utrekningar frå NVE, som seier at 1,1 terawattimar (TWh) energi i NO2 går tapt når fyllingsgrada er 30 prosentpoeng lågare enn normalt.

Det svarer til årsforbruket til rundt 70.000 einebustader, og representerer ein verdi på rundt 5 milliardar kroner med dagens kraftprisar.

For heile Noreg er tapet om lag tre gongar så høgt.

NVE har rekna ut at Noreg taper 3 terawattimar (TWh) i kraftproduksjon når fyllingsgrada er 30 prosentpoeng lågare enn normalt. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Rein energi går til spele

Energipolitisk talsperson i Frp, Marius Arion Nilsen, omtaler tapet som «sjokkerande».

– Dette er rein energi som forsvinn som ein konsekvens av ein kraftmarknad ute av kontroll, og endå eit argument for å avgrense krafteksporten, seier han til NRK.

Tilsvarande signal kjem frå SV og Raudt.

Sofie Marhaug (R) : – Dette viser problema med å gjere kortsiktig profitt til einaste styrande prinsipp i kraftpolitikken. Resultatet er rekordlåge nivå i magasina, med alle dei negative konsekvensane det har.

: – Dette viser problema med å gjere kortsiktig profitt til einaste styrande prinsipp i kraftpolitikken. Resultatet er rekordlåge nivå i magasina, med alle dei negative konsekvensane det har. Lars Haltbrekken (SV): – Dette er eit argument for å auke fyllingsgrada. Vi forventar at regjeringa kjem med forslag til Stortinget som gjer at vi ikkje taper så store mengder kraft.

I fjor vart det innført nye skattereglar («kontantstraumskatt») for å stimulere til meir vasskraftutbygging. Ein oversikt i Klassekampen viser at responsen har late vente på seg.

I alt har det berre kome inn fire nye søknader som følgje av endringa.

Totalt vil prosjekta gi ein ny kraftproduksjon på 0,4 terawattimar.

– Å bremse eksporten svekkjer forsyningstryggleiken

Medan Nord-Noreg har den høgaste fyllingsgrada på 20 år, vart kraftprodusentane i sør sat under observasjon i juli.

Energipolitisk talsperson i Høgre, Nikolai Astrup, seier utrekninga til NVE korresponderer med dei eldste naturlovene i verda, og ikkje bør overraske nokon.

– Det er heilt i tråd med dei fysiske lovene at lågare trykk og redusert fallhøgd gir mindre effektiv kraftproduksjon, seier han.

Han åtvarar om at «generelle eksportrestriksjonar kan svekkje forsyningstryggleiken, fordi det kan gjere det vanskelegare å importere når vi har behov for det og fordi produsentane kan tilpasse produksjonen til restriksjonane».

Reguleringsstyresmakta for energi (RME), som sorterer under NVE, leverte måndag sine faglege vurderingar om kor stort handlingsrom Noreg har til å redusere kraftoverføringa til utlandet.

Dei konkluderte med at EØS-avtalen berre opnar for restriksjonar når spesielle omsyn tilseier det.

Høge straumprisar var ikkje ein god nok grunn, vurderte dei.

Same dag uttrykte systemoperatørane i Sverige, Danmark og Finland at dei var «djupt bekymra» over signala i den norske debatten om å gripe inn i marknaden for straum. I ein felles pressemelding understreka dei «viktigheita av opne grenser».

I vannmagasinene i sør er vannmengden i magasinene lavere enn de har vært på 20 år. Det fører igjen til rekordhøye strømpriser. Her fra Blåsjø i Agder. I nord renner magasinene over. Nordkraft advarer om å ferdes nær elver som renner inn og ut av magasinene og prisene er historisk lave. I uke 30 med en ukepris på 2 øre/kWh. Fulle vannmagasin ved Balvatn i Nordland.

– Eksportrestriksjonar vil irritere nabolanda våre

Politisk redaktør i Europower, Haakon Barstad, skriv i ein kommentar at restriksjonar på eksporten vil svekkje forsyningstryggleiken og «irritere nabolanda våre».

– I det perspektivet verkar signala frå regjeringa om eksportregulering svært lite gjennomtenkt. Det verkar som den viktigaste intensjonen var å sende melding til frustrerte Ap- og Sp-ordførarar om at regjeringa så gjerne vil gjere noko, skriv han.

Han konkluderer med at regjeringa i staden må kome opp med løysingar for å bremse produksjonen (i motsetning til eksporten).

– Det avgjerande no er at regjeringa ikkje legg avgrensingar på utvekslinga av kraft i Skandinavia eller med andre land i Europa, seier Ola Elvestuen (V).

Han legg til:

– Utvekslingskablane betrar forsyningstryggleiken i Noreg samtidig som dei bidreg til at Europa raskare kan erstatte bruken av russisk gass.