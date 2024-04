I et åpent brev i den britiske avisen The Guardian tirsdag, skriver styreleder i SK Brann, Aslak Sverdrup, at klubben er «dypt bekymret» over at ytringsfriheten utfordres og straffes fra øverste hold i europeisk fotball.

Han sikter til boten som Brann fikk av Uefa, i etterkant av Mesterligakampen mot St. Pölten på Åsane Arena tidligere i år.

– Det å innskrenke ytringsfriheten – det skal helt spesielle grunner til for å gjøre det i et demokratisk samfunn, sier Aslak Sverdrup til NRK.

I tillegg mener han boten på nesten 60.000 kroner er uproporsjonalt stor for et kvinnelag.

Anket boten – men ble avslått

For en måned siden ble det klart at Brann ble bøtelagt på grunn av utrop fra hjemmefansen under kampen. Boten er på 5000 euro.

Uefa har tidligere begrunnet boten med at det under kampen ble «formidlet provoserende ytringer som er støtende av natur».

Konkret handlet det om at Brann-fansen i rundt 20 sekunder ropte «Uefa-mafia», etter at laget fikk et frispark mot seg rundt 29 minutter ut i kampen.

Brann valgte å anke boten, noe som kostet dem 1000 euro til.

Men i dag har anken blitt avslått av Uefa. Det vil si at SK Brann og Sverdrup må punge ut. Det var BT som meldte dette først.

– Vi har bedt om en skriftlig begrunnelse for det, sier Sverdrup.

– Enorm forskjell

I innlegget i The Guardian peker Sverdrup på at fotballverden har for mye rasisme, homofobi, kvinnehat og diskriminering.

Han mener det er livsviktig å beskytte sårbare grupper fra diskriminerende rop, og at alle skal føle seg trygge på tribunene.

– Der må man beskytte de gruppene som blir trakassert, men ikke sanksjonere uskyldige sanger som går på bekostning av et mektig idrettsforbund.

Styreleder Aslak Sverdrup. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

Han mener ytringsfrihet i fotballen er en viktig og internasjonal debatt, og understreker at selv om det har blitt sanksjonert mot lignende rop tidligere, så har det skjedd mye på ytringsfrihetsfronten.

– Det er flere ganske nye saker fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen som peker i retning av at Uefa bør akseptere dette. Vi har i samarbeid med den fremste eksperten på dette i Norge, John Wessel Aas, løftet dette til Uefa, og mener tiden er inne for dem å akseptere at det er en legitim ytring.

Sverdrup påpeker at 5000 euro er mye penger i kvinnefotballen. Boten tilsvarer rundt 10 prosent av premiepengene Brann fikk for å vinne kampen mot St. Pölten, 50.000 euro.

– Forskjellen mellom økonomien i kvinnefotballen og herrefotballen er enorm, sier Sverdrup. Han viser til at et herrelag får 2,8 millioner euro for å vinne en kamp i gruppespillet i Mesterligaen.

De ville fått 10.000 euro i bot.

– Man har halvert boten, men ikke tatt hensyn til at det er veldig stor forskjell på budsjetter og økonomi mellom kvinnefotball og herrefotball, sånn som det er i dagens samfunn. Denne enorme forskjellen, men uproporsjonale bøter, mener vi er et ekstra poeng her.

Vurderer nytt mulig regelbrudd

Tross den saftige boten fra Uefa, kunne man igjen høre fansen rope «Uefa-mafia» da Brann fikk besøk av Barcelona på Åsane Arena for rundt to uker siden.

I tillegg ble det holdt opp flere bannere med de samme ordene, og et banner med noe som lignet en bot.

– Vi har fått et varsel om at de vurderer om det kan være et brudd på reglementet, sier styreleder Sverdrup.

I varselet går det fram at flere bannere er observert i begynnelsen av andre omgang.

– Det vi har svart til Uefa er at det var en protest som supporterne gjorde mot den første boten og innskrenket ytringsfrihet, sier Sverdrup, som viser til at de venter på tilbakemelding på dette.

Sverdrup sammenligner ropet til supporterne med at det i eliteseriekamper blir ropt «hater NFF».

– Det er en ganske tilsvarende ytring, fordi den kommer på akkurat de samme situasjonene i en kamp, sier han, og viser til at rop gjerne kommer etter dommeravgjørelser.

Han peker på at selv om NFF ikke liker at det blir ropt, så straffer de ikke klubbene for disse utropene.

– Helt fantastisk

Styreleder i supporterklubben Bataljonen, Erlend Vågane roser både anken og innlegget fra Sverdrup.

– Jeg synes det er helt fantastisk og veldig, veldig bra at klubben så tydelig tar vår side og virkelig kjemper for ytringsfriheten på fotballtribunene.

Erlend Vågane er styreleder i Bataljonen. Her fotografert på en annen Brann-kamp. Foto: Brann Bataljonen Bergen

At klubben får bot i utgangspunktet mener han er «helt på trynet».

– Det at Uefa gir bot for helt legitime og ordinære ytringer, det sier vel også noe om at det kanskje er noe i selve budskapet. Så er det jo velkjent at Uefa er en ekstremt hårsår og bøllete organisasjon.

Han sier bannerne som ble brukt under Barcelona-kampen ikke var organisert fra supporterklubbens side.

– Men det er vel en motreaksjon på at ytringsfriheten blir truet. Jeg har ingen problemer med å forsvare at de bannerne kommer opp, selv om det selvfølgelig er en kjempeutfordring og skvis for klubben.

Sterk supporterkultur rundt kvinnelaget

– Det som er veldig spennende med vår klubb nå, er at vi er en av de få i Europa som har klart å knekke en vanskelig kode med å skape en sterk supporterkultur rundt vårt kvinnelag. Det er syngende, stående supportere, sier en stolt Sverdrup.

Han peker på at det i supportermiljøene er gjort omfattende arbeid, noe som blant annet har resultert i at 600 supportere stilte på bortekampen i Barcelona, og at Åsane arena ble utsolgt på åtte minutter da Barcelona kom på besøk.

– Vi bekymrer oss for at sanksjonene basert på legitime uttrykk fra tribunene kan gi tilbakeslag for det arbeidet.

Sånn så det ut før avspark da 600 Brann-supportere reiste til Spania for å se returoppgjøret mot Barcelona. Foto: PAU BARRENA / AFP