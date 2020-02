Det skjer etter at Vestland fylkeskommune torsdag gikk imot etableringen av strømkabelen NorthConnect, som skal gå fra Eidfjord innerst i Hardanger til Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland.

Kabelen skal frakte norsk vannkraft til Storbritannia og skotsk vindkraft tilbake til Norge.

– I dag har politikerne i Vestland fylke svekket sin miljøtroverdighet. Man har et program som sier man tar klima på alvor, og så gjør man dette.

– North Connect-kabelen er kanskje den saken som kan kutte mest utslipp, i tillegg er det lønnsomt. Vedtaket er helt ufattelig.

Uttalelsene kommer fra daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen.

FRAKTER KRAFT BEGGE VEIER: NorthConnect-kabelen skal frakte norsk vannkraft fra Simadalen innerst i Hardanger til Peterhead i Skottland. Andre veien skal det gå vindkraft fra Storbritannia til Norge. Foto: NORTHCONNECT

Vil unngå høyere strømpriser

Prosjektet er blitt en av de store snakkisene i kjølvannet av regjeringskrisen som endte med at Frp gikk ut av regjeringssamarbeidet.

Frp var for kabelen så lenge de satt i regjering , men bråsnudde så snart tidligere olje- og energiminister Sylvi Listhaug hadde forlatt sitt kontor. Nå kan partiet sikre stortingsflertall mot etablering av kabelen.

NVEs utregninger viser at NorthConnect vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, men også at strømprisene i Norge vil øke med 1-3 øre per kilowatt-time (kWh) i snitt for hvert år kabelen er i drift.

Dette er også hovedargumentet fra den oppsiktsvekkende koalisjonen som stemte ned NorthConnect i næringskomitéen i Vestland.

Der fikk Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet støtte av Miljøpartiet De Grønne (MDG), som med det gikk imot sitt eget moderparti.

OVERRASKET: Daglig leder Lars-Henrik Paarup Michelsen i Norsk klimastiftelse stiller seg helt uforstående til at MDG kan støtte et nei til sjøkabel.

– Norge må være på lag med Europa

Michelsen i Norsk klimastiftelse mener partiene snur kappene etter vinden etter Fremskrittspartiets helomvendig og kun tenker på egen lommebok.

Han beskylder MDG for å legitimiere vedtaket gjennom populistisk argumentasjon.

– Dette er en kabel som kan skaffe Norge tilgang på billig vindkraft fra utlandet, siden kabelen går begge veier. Det har også blitt diskutert å kople kabelen på store havvind-parker. Hvordan MDG kan være imot dette, er helt utforståelig.

Selv om det er Stortinget som skal gjøre det endelige vedtaket, mener Michelsen at et nei fra sjøkabelens norske hjemfylke kan få stor betydning.

– Når de går ut og mener dette såpass sterkt, sender de noen viktige signal. Hvis norsk klimapolitikk skal fungere, kan vi ikke tenke at vi er oss selv nok. Skal strømmen bli grønn, må alle være med på det. Norge må være på lag med resten av Europa.

– Men skal norske strømkunder betale for at alle andre skal bli mer grønne?

– Norge er tjent med at vi har kabler til utlandet. I fjor importerte vi mer strøm enn vi eksporterte. Skottland produserer mer vind enn de bruker. Vi vil kunne få deres overskuddskraft til Norge.

– Sier Norge nei, vil andre land gjerne gjøre det, for de ser at det er lønnsomt.

FRYKTER ØKT UTBYGGING: Mark Taylor i Vestland MDG mener sjøkabelen vil føre til økt kraftutbygging i vernet natur i Norge. Foto: Arne Stubhaug / NRK

MDG uenig med seg selv

Mark Taylor i Vestland MDG forsvarer partiets nei til NorthConnect-kabelen, selv om det er i strid med partiets holdning nasjonalt.

– Vi har ikke den posten i programmet lokalt eller regionalt, sier Taylor.

MDG fremmet først et forslag om at vernede vassdrag og naturområder ikke måtte utsettes for ytterligere kraftutbygging. Da dette ikke fikk flertall, valgte partiet å si nei til bygging av sjøkabelen.

– Hvis kabelen blir realisert, blir det sannsynligvis vindkraftutbygging i urørt natur og vannkraftutbygging i vernede vassdrag. De vil vi verne, forklarer Taylor.

Gruppeleder for MDG i Vestland, Natalia Golis, presiserer at partiet er for kabelen. Fredag vil de stemme for når saken kommer opp i fylkestinget.

– Vårt hovedstandpunkt ligger fast: Northconnect er bra for klima, bra for Vestlandet og bra for norsk økonomi. Derfor er jeg svært skuffet over at flertallet i komiteen ikke ser hvor viktig dette er for fremtiden, sier Golis.

En som var strålende fornøyd med avstemmingen, var Frps Terje Søviknes, som kalte avgjørelsen «historisk».

– Nei til eksport av fornybar energi når det bidrar til høyere strømpriser i Norge, sier den tidligere olje- og energiministeren.