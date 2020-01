– For oss kom det til et punkt der det ikke var verdt det lenger, for denne regjeringen har blitt grå og kjedelig og kompromisser for mye.

Det sa Frps nestleder Sylvi Listhaug på Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen. Hun mente Frp i regjering hadde fått for få blanke seire.

Nå varsler nestlederen omkamp mot regjeringen partiet går ut av i tre saker:

1. Vindkraft

26 august i fjor, før Listhaug ble olje- og energiminister, skrev Listhaug følgende på sin egen facebook-profil:

«Vindmøller er noe svineri, som forsøpler norsk natur. Enig?»

Nå varsler Listhaug kamp mot regjeringens vindmøllepolitikk. Hun tar til orde for å innføre en lokal vetorett mot etablering av vindmøller og vindmølleparker.

– Vi har sett et raseri mange steder i landet fordi lokalbefolkningen og lokale politikere blir overkjørt av statlige myndigheter. Det ønsker vi å sette en stopper for, sier Listhaug.

2. Strømkabel til utlandet

Ifølge Listhaug kommer Frp til å sette ned foten for leggingen av den planlagte kraftkabelen NorthConnect mellom Hardanger og Storbritannia.

Norges vassdrags- og energidirektorat har sagt at kabelen kommer til å være samfunnsøkonomisk lønnsom, men at den vil gi litt høyere strømpris i Norge.

– North Connect-kabelen som skal bygges for å forsyne utlandet med strøm er vi heller ikke interessert i at skal komme på plass fordi det vil gi høyere strømpriser for folk flest, sier Listhaug.

Her er Frp på linje med både SV og Senterpartiet.

3. Iskanten

STRIDSTEMA: Det er intern splid om hvor iskanten skal defineres både internt i regjering og på Stortinget. Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Det har vært intern politisk dragkamp i regjeringen om hvor og hvordan man skal definere iskanten i Barentshavet.

Deler av regjeringen ønsker å definere iskanten lenger mot nord for å åpne for mer utvinning av olje og gass i nord. Resten vil trekke den lenger mot sør for å verne om viktige et viktig matfat for dyrelivet på Nordkalotten.

– Iskanten ser jeg ikke at det skal være aktuelt for oss å være med på å flytte én meter sørover. Heller nordover, sier Listhaug.