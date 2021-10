Kalde Kathrine (22) sover med to dyner for å spare strøm

I Sandviken i Bergen bor de 22 år gamle studentene Kathrine Wie Helgøy og Sebastian Kvalsøy i kollektiv sammen.

Med et stramt budsjett er studentene opptatt av å spare på strømmen. Allerede i september begynte de å bruke superundertøy.

– Vi sitter og fryser. Vi går med ulltøy, drikker masse te. Vi går alltid inne med tjukke ullsokker, sier Helgøy.

Denne uken har strømprisene skutt i været. Både mandag og tirsdag satte strømprisen nye rekorder. Gjennom en app kan studentene følge med beregningene om hvor stor neste strømregning kommer til å bli.

– Det er estimert at regningen blir dobbelt så høy denne måneden, sier Helgøy.

SPARER: Kathrine Wie Helgøy og Sebastian Kvalsøy prøver å spare på strømmen. De har begge deltidsjobber ved siden av studiene, men merker de høye strømprisene. Foto: Lidvard Sandven / NRK

Krever tiltak rettet mot studenter

Nå ber studentene om hjelp fra regjeringen.

Helena Haldorsen, leder av Velferdstinget Vest, sier at mange studenter er avhengig av hjelp fra foreldrene for å få betalt strømregningene.

– Det går utover vår hverdag. Når det sinnssykt høye strømregninger blir det vondt og vanskelig, sier hun.

Hun mener at regjeringen må komme med tiltak rettet mot studenter, som å øke studiestøtte.

– Studenter, så vel som vanlige folk med dårlige råd, bør ikke fryse noe mer enn folk med god råd. Det ser ut til å begynne å være tilfelle. Norge er et velstående land, og det er tragisk og synd at vi har folkevalgte som ikke har prioritert å løfte de som har minst, sier Haldorsen.

NRK har tatt ikke fått svar fra forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sa tirsdag at hun forstår at mange nordmenn blir bekymret for de høye strømprisene.

– Derfor er vi jo nødt til å finne noen tiltak på kort sikt som gjør at de som sliter mest med å få betalt strømregningen, får en redusert strømregning eller støtte til å betale den, sa hun tirsdag.

Reporter Stian Wåsjø Simonsen sjekker hva det koster å lade bilen, dusje og bruke oppvaskmaskinen på en dag med rekordhøye strømpriser. Du trenger javascript for å se video. Reporter Stian Wåsjø Simonsen sjekker hva det koster å lade bilen, dusje og bruke oppvaskmaskinen på en dag med rekordhøye strømpriser.

– Urettferdig

Strømprisene varierer, og årsaken til at de høye strømprisene nå er en kombinasjon av høye gasspriser, lite vann i norske vannmagasiner og lite vind i Europa.

Onsdag vil kraftprisen falle igjen, ifølge strømbørsen Nordpool, ettersom det vil blåse kraftig på kontinentet.

I kollektivet i Bergen fortsetter Kathrine Wie Helgøy med to dyner. Mandag forsov hun seg med en time fordi mobilen hadde streiket i nattekulden, sier hun.

Sebastian Kvalsøy, som er nordlending, ser på misunnelse på vennene sine hjemme. Strømprisen er nemlig mye høyere i Sør-Norge enn i Nord-Norge. Dette fordi vannmagasinene i Nord-Norge er godt fylte, og det er begrenset med overføringskapasitet sørover.

– At prisen skal være avhengig av hvor man bor er urettferdig, synes jeg, sier Kvalsøy.