Saka samanfatta Ekspander/minimer faktaboks Frå og med 1. juli forsvinn funksjonen for innsamlingsaksjonar på Facebook i Noreg og EØS.

Robin Hood huset i Bergen er ein av organisasjonane som vil miste ein vesentleg del av inntektene sine med denne endringa.

Mange organisasjonar får mellom ein til 20 prosent av donasjonane sine frå Facebook.

Organisasjonane håpar at givargleda vil finne vegen gjennom andre kanalar, som til dømes eigne nettstadar, Vipps eller Spleis.

Det er uvisst kvifor Meta, selskapet bak Facebook, har valt å legge ned funksjonen for innsamlingsaksjonar.

– I fjor fekk vi omtrent 30 000 kroner gjennom innsamlingsaksjonar på Facebook, som er eit ganske stort bidrag. Så vi setter enormt stor pris på det. Det gjorde faktisk ein forskjell, fortel fungerande dagleg leiar på Robin Hood-huset i Bergen, Sebastian Schwalbach.

Donasjonar frå innsamlingar på Facebook stod for 9 prosent av alle private donasjonar til stiftinga, som hjelper fattige og rusmisbrukarar i Bergen.

Men frå månadsskiftet er det slutt på denne ekstra inntekta gjennom Facebook.

Slike innsamlingsaksjonar er ikkje lenger å sjå etter 1. juli i år.

– E it kjærkome bidrag

Meta kunngjorde nyheita i slutten av april. Funksjonen har vore til glede for mange humanitære organisasjonar sidan den først kom i 2016. Dei første åra var det spesielt populært og mange organisasjonar tok imot fleire millionar kroner.

Heile funksjonen for pengeinnsamling gjennom Facebook sine løysingar forsvinn i Noreg og resten av EØS.

Det betyr at verken organisasjonane sjølve, eller brukarane, kan opprette innsamlingsaksjonar eller donere til humanitære organisasjonar lenger.

For stiftelsen Robin Hood-huset har det vore eit kjærkome bidrag.

– Vi har sett at personar kan donere lett dersom det er ein bursdag. Så det var eit tillegg for oss, som sjølvsagt har bidrege ganske mykje, seier Schwalbach.

På Robin Hood huset er det nærmare 100 frivillige i aksjon. Foto: Laurita Fure Briceno / NRK

Opptil 20 prosent av inntektene for nokre

Maren Lier er seniorrådgjevar i B.bold, eit rådgjevnadsnettverk for humanitære organisasjonar. På kontoret deira var stemninga spent då dei først fekk nyheita.

– Då vi fekk e-posten den ettermiddagen, så var det jo først eit lite sjokk. Vi har mistenkt at noko kom til å skje. Men at det no plutseleg skjedde med ein så kort frist, det var overraskande.

– Nordmenn er supersjenerøse, seier Maren Lier. Ho trur folk vil finne andre måtar å gi på. Foto: Pixel & Co

Det er litt mindre populært å donere på Facebook no enn for nokre år sidan. Men mange organisasjonar får framleis mellom ein til 20 prosent av donasjonane sine frå det sosiale mediet, fortel Lier.

– Då er det klart at dette har drastiske konsekvensar.

Sjølv om denne endringa kan vere alvorleg for enkelte organisasjonar, så er det mindre alvorleg for dei fleste.

Lier påpeikar at det alltid er endringar i det digitale landskapet, og at organisasjonane kjem til å tilpasse seg.

Barnekreftforeininga Barnekreftforeininga Mottok 2,2 millionar kroner frå innsamlingsaksjonar på Facebook i fjor. "Vi synest det er synd, fordi det var ein enkel måte å gi eit bidrag til si hjertesak. For oss som organisasjon var det ekstremt kostnadseffektivt. I tillegg til kroner og ører, skapte bursdagsinnsamlingane engasjement blant givarane." – Trine Beate Nicolaysen, generalsekretær Leger Uten Grenser Leger Uten Grenser "Det har ingen påverknad på oss. For nokre år sidan la Meta fram ei ny avtale med sterke avgrensingar for kva land Leger uten grenser kunne samle inn pengar til. Land på USA si sanksjonsliste måtte vekk. Då valde vi å ikkje la Facebook sette føringane. Vi mista funksjonen over natta, som var veldig synd, då vi hadde stor suksess med Facebook." – Grete Lise Christiansen, marknads- og innsamlingssjef Sjukehusklovnane Sjukehusklovnane fekk 1,1 mill frå innsamlingsaksjonar på Facebook i fjor. "Det er absolutt kritisk for oss. 1,1 millionar er mykje pengar for oss. Nyheita kom brått på, med kort varsel. Det viser igjen kor mykje makt denne typen kanalar har, som kan legge ned slike tenester med eit par månadar frist."

– Marianne Grøthe Lund, leiar for fundraising i Sjukehusklovnane.

Håpar på givargleda i andre kanalar

Ketema-Schwalbach i Robin Hood huset seier at dei har stått i verre kriser enn dette før, og trur givargleda vil finne vegen gjennom andre kanalar.

– Eg håpar at viljen til å gi eit bidrag og gjer ein skilnad er større enn den funksjonen som snart ikkje lenger finnast på Facebook.

Dei arbeider med å gjere det enklare å donere gjennom nettsidene og ser på andre donasjonsløysingar.

– Det finnast jo alternativ, som til dømes Vipps eller Spleis. Men det er kanskje ikkje like lettvint, og vi veit også at dei tek ein del ekstra gebyr. Så det er vi jo litt kritiske til.

I tillegg til gratis måltid, kan besøkande få norskopplæring og rådgiving i vanskelege situasjonar. Foto: Laurita Fure Briceno / NRK

Har du donert pengar via Facebook? Ja, eg har både oppretta eigne innsamlingsaksjonar og donert Eg har aldri oppretta ein eigen innsamlingsaksjon, men donert til andre Nei, eg skulle gjerne gjort det men stolar ikkje på Facebook Nei, er ikkje interessert i eller har ikkje råd til å donere Vis resultat

Uvisst kvifor funksjonen forsvinn

Meta har ikkje svart NRK på kvifor dei legger ned funksjonane for innsamlingsaksjonar frå 1. juli.

Trine Smedbold, juridisk seniorrådgjevar i Datatilsynet, har heller ikkje fasiten, men seier at personvern kan vere delar av grunnen.

– Det kan hende at det handlar om personvern, utan at Meta sjølv har sagt det høgt. Så det blir berre spekulasjonar.

I fjor haust fekk Meta daglege bøter på ein million kroner frå Datatilsynet. Årsaka var brot på personvernreglane i EU og EØS.

Lier i B.bold har heller ikkje det endelege svaret, men sei at det kan handle om komplikasjonar rundt betalingsløysingane eller at innsamlingsaksjonar ikkje lenger er eit lønnsamt produkt for Meta.