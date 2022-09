Historisk dom: Mann dømt for hatefulle ytringer mot transperson på Facebook mot transperson

En mann bosatt i bergensregionen er dømt i Høyesterett for å ha fremsatt hatefulle ytringer mot en transperson. Truslene ble fremsatt i flere ytringer på Facebook. Det er første gang en sak av denne karakteren blir tatt opp i Høyesterett.

Saken har tidligere vært i lagmannsretten og tingretten, men gikk helt til Høyesterett.

Mannen er dømt til 15 dager betinget fengsel og en bot på 15.000 kroner.

– Vi er veldig forbøyd med gjennomslag for dette synet. Denne typen sjikanøse ytringer bikker langt over det som er ytringsfrihet. Når det blir fullt av hat mot transpersoner så er det over grensen for hva som er lovlig, og det har Høyesterett nå bekreftet, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen til NRK.

Ifølge statsadvokaten mente forsvarer i saken at det måtte være høyere terskel for å ytre seg om noens kjønn og seksualitet enn om for eksempel etnisitet og hudfarge.