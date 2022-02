Her har flesteparten av skoleelevene vært koronasmittet: – Nærmer oss flokkimmunitet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

7.-klassingene Alma Josefine Hunsager og Liv Bernadette Myklestrand Barrett har begge helt nylig vært smittet med koronaviruset.

– Nå har de fleste, som oss, kommet tilbake etter å ha hatt det gjennom helgen, sier Myklestrand.

– De fleste har hatt det. Det er vanlig og ikke noe spesielt ved det, sier Hunsager.

Jentene har rett i sin analyse.

Nesten sju av ti elever på Fridalen skole i Bergen har vært smittet med koronaviruset.

ELEVENE TILBAKE: Elevene og lærerne på Fridalen skole i Bergen har fått unnagjort den største smittespredningen. Nå er elevene tilbake på skolen. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

Nå nærmer skolen med 500 elever seg normalen når det gjelder sykefravær.

– Det er faktisk noen klasser som er fulltallige, og bare åtte ansatte er syke nå, sier rektor Harald Borge.

– Nærmer oss flokkimmunitet

Over hele landet ropes det varsko om skyhøyt sykefravær blant elever og ansatte.

I Oslo er mangelen på ansatte på skoler betegnet som kritisk, ifølge Dagsavisen.

FORNØYD: Harald Borge, rektor ved Fridalen skole, puster lettet ut etter to tøffe uker med mye koronasmitte på skolen. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

På Fridalen skole har de klart å holde åpen med normale åpningstider. Hele veien har det prosentvis vært like mange syke elever som ansatte.

Nå ser rektoren lyset i enden av tunnelen og jubler:

– Nå tror jeg vi nærmer oss flokkimmunitet her på Fridalen. Vi fikk et kjempetrøkk de to foregående ukene, men nå er alle tilbake. De som ikke er blitt syke til nå, tror jeg det heller ikke blir det, sier rektoren.

NRK forklarer Hva er flokkimmunitet? Bla videre Flokkimmunitet beskytter mot smittespredning Flokkimmunitet er når en betydelig stor del av befolkningen er immun mot en infeksjonssykdom, for eksempel koronaviruset. Dette gjør at viruset sprer seg mindre, og etter hvert dør ut. De som er vaksinert eller smittet beskytter resten Flokkimmunitet oppnås gjennom smitte av viruset eller vaksinasjon. Uvaksinerte og usmittede personer blir indirekte beskyttet av de som er immune gjennom vaksine eller smitte. Hvor mange må være smittet eller vaksinert? Hvor mange som må være smittet eller vaksinert, varierer fra sykdom til sykdom. For noen sykdommer må 95 prosent være beskyttet. Usikre beregninger tyder på at 60 til 70 prosent av en befolkning må være beskyttet mot covid-19 for å oppnå flokkimmunitet. Forrige kort Neste kort

Barnesmitten flater ut

Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, bekrefter rektorens tro på at smittetoppen er nådd.

– Nå ser det ut som antall smittede ikke fortsetter å stige. Dette ser også ut til å være tilfellet i barnepopulasjonen.

Hun sier det er uproblematisk at mange barn blir syke.

– Dette er en lite alvorlig sykdom for barn og unge. De aller fleste får lite eller ingen symptomer. Vi må forvente at veldig mange barn og unge nå vil smittes i likhet med resten av befolkningen, sier Vold.

FLATER UT: Smitten flater trolig ut for både voksne og barn. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Mange er slitne

Selv om smitten flater ut, går kommuner og skoler over hele landet noen tøffe uker i møte.

Tirsdag hadde Bergen ny smitterekord med flere enn 3000 nye smittetilfeller. Flest smittetilfeller var det i aldersgruppen 6–12 år.

I hele landet har 114.916 personer blitt smittet med viruset den siste uka.

– Jeg vet det er mange som er slitne av pandemi og tiltak. Det gjelder ansatte, men også foreldre og barn, sier Linn Katrin Pilskog (Ap), skolebyråd i Bergen kommune.

Hun sier det er en risiko for at noen skoler må stenges eller ha reduserte åpningstider, men at det er bedre enn at hele samfunnet stenger.

TØFFE UKER: Selv om toppen kan være nådd, går skolene fortsatt tøffe uker i møte. – Mange er slitne, sier skolebyråden i Bergen, Linn Katrin Pilskog (Ap) Foto: Linnea Skare Oskarsen

– Det er ulikt smittetrykk fra skole til skole. Vi går mot noen krevende uker fremover også, sier hun.

Assisterende smittevernoverlege i Bergen, Kjell Haug, sier det er umulig å unngå at barn blir sendt på skole med smitte.

FERDIG SMITTET: På skolen med 500 elever har mange vært smittet med koronaviruset. Nå tror rektoren på flokkimmunitet. Foto: Maria Gunnarsdotter Sveldal / NRK

– Hvis barnet har luftveissymptomer, så kan man nesten gå ut fra at det er koronasmitte. Da bør man ikke sende dem på skolen.

Han tror smittetoppen i Bergen er passert i løpet av februar.