Her brenn det i fjellsida – gult farevarsel for skogbrann

Siste: Brannen i Aurland spreier seg no oppover i terrenget i den bratte fjellsida.

Brannvesenet har bede om assistanse frå eit andre helikopter i sløkkearbeidet.

– Vi har sendt ut farevarsel for lokal skogbrannfare over store deler av Sør-Noreg. Det er fordi det har vore lite nedbør mange stadar over lang tid, seier statsmeteorolog Anne Mette Olsen.

Torsdag ettermiddag fekk brannvesenet i Aurland melding om at det brann i skogen i innløpet til verdsarvområdet i Nærøyfjorden.

– Dette har spreidd seg oppover frå fjorden. Der er det ein del skog. No brenn det utover fjorden. Vi kjem ikkje til for å sløkke fordi det er så stupbratt, det er faktisk steinar som rasar ned også, seier innsatsleiar i brannvesenet, Arvid Gilje.

SLØKKER: Brannhelikopter på plass i Aurland. Foto: Arne Veum

I Aurland brannhelikopter no sett inn for å få has på flammane.

– Det er lokale variasjonar, men når vi ser på prognosane framover så er det veldig tørt. Det er ikkje venta nedbør dei neste dagane og det kan godt gå eit stykke ut i neste veke før det kjem nedbør, seier meteorologen.

Ho peikar på at det skal ein god del nedbør til i Sør-Noreg før ein kan trappe ned farevarslinga for skogbrann.

– I Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet er det ikkje den store faren, men det gjeld stort sett resten av Sør-Noreg.