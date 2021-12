I år har fem arkitekter kjempet om å få tegne en ny kirke i Sædalen i Bergen.

Nå er vinneren klar.

«En kirke full av liv», tegnet av Hille Melbye Arkitekter, KOHT Arkitekter og TAG Landskapsarkitekter, stakk av med seieren.

Arkitektentusiast Audun Engh reagerer kraftig på vinnerforslaget.

– Bygget har likhetstrekk med et kjøpesenter eller en bensinstasjon, mener han.

Audun Engh er jurist og en av initiativtakerne i «Arkitekturopprøret», som kritiserer moderne arkitektur i kontrast til klassisk arkitektur.

Bevegelsen har tidligere kritisert grå og firkantene bygninger.

– Personlig synes jeg dette er en modernistisk kasse, uten åndelige og religiøse kvaliteter, sier han.

INNVENDIG: Slik ser vinnerforslaget «En kirke full av liv» ut innvendig. Foto: HILLE MELBYE ARKITEKTER, KOHT ARKITEKTER, TAG LANDSKAPSARKITEKTER

– Brudepar velger tradisjonelt

Engh beskriver fasaden som kjedelig, men understreker også at det ikke er hans meninger som betyr mest.

– Det viktige er ikke hva jeg synes, men meningene til befolkningen som skal benytte kirken.

Han forteller at holdningsundersøkelser i både Norge og andre land viser at flertallet opplever tradisjonell arkitektur som vakker og innbydende.

Modernisme møtes ofte med skepsis og ubehag, ifølge arkitekturentusiasten.

– Modernistiske kirker har tidligere vunnet avstemninger om de styggeste kirkene i Norge, og erfaringer viser for eksempel at de fleste brudepar velger å få sin vielse i vakre, tradisjonelle kirker, sier Engh.

KJØPESENTER: Jurist Audun Engh i Arkitekturopprøret mener at den nye kirken har likhetstrekk med et kjøpesenter eller en bensinstasjon, Foto: Tommi Murshed-Parish

– Det blir et flott bygg

Kirkeverge Mette Svanes i Bergen har ledet juryen som valgte vinnerforslaget. Hun er uenig i Enghs beskrivelser.

– Jeg står hundre prosent innenfor juryens beslutning, og jeg har stor tro på at det blir et flott bygg. Det fremstår fremdeles som et tydelig kirkebygg, sier Svanes.

Hun forteller at menigheten har vært involvert i prosessene, og at både Bergen Kirkelige Fellesråd, det valgte kirkerådet, og biskopen skal få uttale seg før de går videre.

– Jeg vet at det har potensial til å bli et nydelig, vakkert og varmt bygg. Det skal jo selvfølgelig også være en kunstnerisk utsmykning av kirken i tillegg, forteller kirkevergen.

Hun er ikke alt for bekymret over mottakelsen.

– Jeg tror de aller fleste er fornøyd og ser frem til at dette blir realisert, sier hun.

JURYLEDER: Mette Svanes ledet juryen som kåret vinnerforslaget. Foto: Camilla Salas-Gulliksen / NRK

Gudstjenester i gymsal

Prest Leidulf Øy i Sædalen kirke forteller at de lenge har hatt et stort behov for et samlingspunkt for menigheten.

I løpet av hans over femten år som prest i kirken har han avholdt julegudstjenesten i alt fra slitne gymsaler til en stall.

– Det er ikke bygget som er det viktigste, det er folkene. Men nå trenger vi mer plass for å romme alle de kommende generasjonene, sier han.

Han satt også i juryen, og er strålende fornøyd med vinneren. Han forteller at forslaget vokste på ham underveis i prosessen.

– Jeg gleder meg til å åpne dørene ut i kirkeparken, og til å ha det samlingspunktet. Kirketorget har også vært en viktig del av vår visjon, sier han.

Han håper kirken kan få stor betydning for hele lokalsamfunnet. Også de som ikke tror.

Daglig leder Ingvil Arntzen i Hille Melbye arkitekter AS sier at de er svært stolte over å ha vunnet konkurransen med KOHT Arkitekter.

Hun mener at de har levert den løsningen som best svarer på situasjonen og programmet. Samtidig kaller hun Engs kritikk «uheldig».

– Det virker for oss som at han ikke helt har satt seg inn i prosjektet, men kommenterer på bakgrunn av kun en illustrasjon.

