Har samlet inn over 50.000 til familien som må pante flasker: – Helt absurd

I forrige uke skrev NRK om den 44 år gamle familiefaren som la ut en annonse på Finn.no der han ber om å få tomgods for å klare å betale regningene.

I etterkant av saken ble det opprettet en Spleis-aksjon for å samle inn penger til familien som bor i en av Bergens omegnskommuner.

Per 23. juli har det kommet inn over 56.000 kroner og over 360 personer har bidratt. Familien har i tillegg fått flere enkeltdonasjoner fra personer som har gitt familien en sum på Vipps.

– Det er helt absurd og over alle forventninger. Det er utrolig gledelig at folk vil bry seg, sier familiefaren.

Har betalt regningene

Han forteller at det har kommet så mange meldinger fra folk som vil bli kvitt tomgods, at han til slutt ble nødt til å avslå tilbud om å hente tomflasker.

– Hva betyr dette for dere?

– Det betyr at vi kommer oss litt ovenpå og at vi kommer à jour med regningene. Forhåpentligvis har vi også en liten buffer når hverdagen er tilbake, sier faren.

TOMGODS: Familiefaren har fått samlet inn tomgods til i overkant av tusen kroner. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

– Fikk veldig vondt av dem

Det var Kristine Bøe fra Bergen som satte i gang Spleis-aksjonen etter å ha lest saken lørdag kveld.

Hun bestemte seg for å sette i gang en innsamling etter at mange kommenterte at noe burde gjøres for å hjelpe familien.

– Jeg leste artikkelen og fikk veldig vondt av dem rett og slett. At de måtte gå så langt som å be om tomflasker for å ha noe inntekt. Jeg synes det er helt forferdelig, sier Bøe.

Bøe forteller at det ikke er snakk om de store enkeltbeløpene som har kommet inn, men at det totalt sett utgjør en god sum.

Ikke alene

Bidragene har kommet fra folk som bor ulike steder i Norge.

– Dessverre er det mange som har det slik som denne familien. Jeg håper at kanskje flere kan sette i gang en spleis når folk går ut og ber om hjelp på denne måten, sier Bøe.

Hun satte i utgangspunktet en grense på to uker, men sier det er mulig å stoppe eller utvide spleisen etter familiens ønsker.

Familiefaren forteller at familien på tre nå kommer til å unne seg en ukes ferie.

– Vi fikk tilbud om å låne en hytte, så nå blir det en liten ferie, sier han.