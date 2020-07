Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I slutten av juni valgte 44-åringen og samboeren å legge ut en annonse på Finn.no der de ber om hjelp til å takle sin egen økonomiske situasjon.

«En liten familie der foreldre nå må gå på Nav, og med et barn med spesielle behov tar gjerne i mot tomgods hvis noen vil bli kvitt det. Kan hente i Bergen og omegn», står det i annonsen.

Mannen som la ut annonsen bor i en liten leilighet sammen med samboer og datter i en av Bergens omegnskommuner.

Han er selv uføretrygdet, og samboeren mistet inntekten som tilkallingsvikar i en barnehage da koronakrisen traff.

Blandet respons

Av hensyn til datteren vil han ikke stå fram med navn, men ønsker likevel å fortelle om familiens situasjon.

– Jeg bestemte meg en sen kveld og spurte samboeren om vi skulle prøve på dette. Det var absolutt ikke noen lett avgjørelse, men samtidig så vi på det som en mulighet til å få litt hjelp, sier 44-åringen.

Foto: Skjermbilde/Finn.no

Familien fikk en god del respons fra både unge og gamle. Det meste var positivt, men noen var også kritiske.

– De skrev at dette var tigging og at annonsen burde slettes. Jeg tror ikke de skjønner hvordan det er å leve uten å ha råd til mat på bordet. De burde kanskje prøve å forstå det før de kritiserer oss som har det trangt, sier familiefaren.

– Du føler deg veldig ydmyk og kjenner på at dette er skamfullt. Jeg liker ikke ordet fattig, men det er vel det vi er, sier han.

NRK fortalte torsdag om Ellen Taraldset som også ba om hjelp på Finn.no. Annonsen hennes ble slettet.

GOD HJELP: Hundrelappene familien har fått inn gjennom pantingen har blant annet gått til å få unna etterslep på regninger.

Kraftig pågang hos Matsentralene

Ved landets syv matsentraler har det vært en markant økning som følge av at mange har fått det tøffere under koronakrisen. I perioden januar til mai ble det omfordelt over tre millioner måltider og 1500 tonn mat, ifølge tall fra Matsentralen AS.

Sammenlignet med i fjor er dette en økning på 31 prosent.

– Det har vært et stort trykk både inn til matsentralene, og fra folk som trenger mat og assistanse som de ikke trengte på samme måte tidligere, sier Anne Marie Schrøder.

Hun er nestleder i styret til Matsentralen AS og kommunikasjonssjef i Matvett. Schrøder gir honnør til familien for selv å ta grep i en vanskelig situasjon.

– Det er både trist, men også kreativt at de forsøker å gjøre noe for å løse sin egen situasjon, sier Schrøder.

STORT TRYKK: Kommunikasjonssjef Anne Marie Schrøder i Matvett melder om stor pågang hos matsentraler landet rundt de siste månedene.

– Gjør inntrykk å høre

Lubna Jaffery (Ap) er byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune. Hun sier det gjør inntrykk å høre om familien.

– Det er flott at denne familien tør å be om hjelp. Vi som politikere må ta dette til oss, og utvikle en politikk som gjør at færre familier lever i fattigdom, sier Jaffrey.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Fra 1. mars i år økte sosialhjelpssatsene i Bergen med drøyt 40 millioner kroner i året etter et tverrpolitisk budsjettforlik.

– Vi må sørge for at trygdenivået for dem som ikke kan jobbe er levelig. Jeg mener at de statlige trygdeordningene ikke er gode nok i dag, sier Jaffery.

Angrer ikke på annonsen

Familiefaren forteller at han ikke angrer på at han la ut Finn-annonsen, selv om han også har kjent på ubehagelige følelser den siste tiden.

Pantingen har gitt familien et lite overskudd på rett under 1000 kroner.

– Det har utrolig stor betydning. Vi hadde selvfølgelig håpet på mer, men det er en stor hjelp og får oss til å slappe litt mer av, sier han.