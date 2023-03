Har gjort skade på overbygg

Snøskredet på Store Kleven på Bergensbanen gjekk over sporet og eit snøoverbygg. Kring 180 togpassasjerar måtte overnatte på Myrdal stasjon på grunn av skredet. Dei vart fredag morgon frakta vidare til Bergen med buss. – Vi har folk på rasstaden, men vi må undersøke og vere sikre på at det ikkje går nye skred før vi byrjar arbeidet på staden, opplyser pressesjef Anne Kirkhusmo i Bane Nor.