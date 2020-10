Hans fanget 13 mus i bilen: – Det blir ikke billig

– Vi så aldri musene i live, vi så dem da de var tatt i fellen, sier Aaraas.

Det var kona hans som først fattet mistanke da hun fant papir som var tygget på i førersetet på bilen.

– Senere hørte vi at det løp oppe på taktrekket. Da var det bare å sette musefeller i bilen, og neste morgen var det gått to mus i fella.

Aaraas satte opp enda flere feller og klarte til slutt å fange åtte stykker på rappen. Deretter bar det rett til bilverkstedet.

– Der tettet de luftinntaket der musene hadde kommet seg inn. Etter verkstedoppholdet fanget vi tre mus til. Det er forferdelig irriterende siden de ødelegger så kolossalt, sier han.



MUS-281020W-HO Du trenger javascript for å se video.

Kostbar museinvasjon

Per nå har han fanget i alt 13 mus, men frykter det kan bli enda flere når kulda setter inn.

Museinvasjonen blir heller ingen billig affære for telemarkingen.

– Det blir nytt setetrekk, ny girspake, ny belg rundt... Nei, det blir ikke billig.

Heldigvis slipper han unna med å betale egenandel på kaskoforsikringen.

– Jeg har ikke fått noen takst fra verkstedet, men det blir definitivt penger av det. Det blir fort mange tusen, sier Aaraas.

Foto: Erling Johnsen / NRK Foto: Erling Johnsen / NRK Foto: Kjell Næss / Privat Foto: Erling Johnsen / NRK Foto: Hans Aaraas / Privat Foto: Erling Johnsen / NRK

Les også: Oskar Friedrich fanget 185 mus på fire uker

– Kommer inn i motoren

I 2020 er det spesielt mye mus. Mye kongler i fjor er nevnt som en årsak, da både klatremusen og skogmusen spiser granfrø.

Forsker Jørund Rolstad ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) sa tidligere i høst at han aldri har sett så mye mus som nå, og at det må være ny rekord.

Mus i bil er heller ikke uvanlig, sier seniorforsker Arnulf Soleng ved avdeling for skadedyrkontroll hos FHI.

– Men det er mer kronglete enn mus i hus ettersom de tar seg opp gjennom motorrommet der det ofte er varmt. De finner mye godt å gnage på inne i bilen. Skumgummi,

IKKE UNORMALT: Seniorforsker Arnulf Soleng ved FHI sier det er relativt vanlig med mus som tar seg inn i biler. De lokkes av varmen fra biler som nettopp har parkert. Foto: Privat

sjokoladepapir og matsmuler, sier Soleng.

Som oftest er musene bare plagsomme, men klatremusene kan være bærere av musepest. Det rammer mellom 10 og 40 nordmenn i året. Sykdommen kan smitte gjennom å lukte på muselort.

Mus tok bolig i sau

I Haugsdalen utenfor Bergen opplevde bonde Mette Midtun nylig at en mus hadde installert seg i ulla på en av sauene i fjøset.

– Det var min bror som oppdaget det da han skulle ta fjøsstellet. Musa hoppet fra sau til sau, men likte seg best i denne ene på grunn av den fyldige ulla. Vi har døpt den «Fredrik», forteller Midtun.

Bonden forteller at sauene skal klippes til helgen. Dermed blir det neppe flere mus som kan søke husly i saueulla på en stund.

– Det virker i grunn som dette var en engangshendelse. Dagen etterpå var musa vekke, sier Midtun.