Går videre i rettsprosess mot tidligere ansatt i Samnanger kommune

Det var et knapt flertall i formannskapet, fem mot fire stemmer, for å gå videre med en utredning i saken.

– Det har med stor sannsynlighet skjedd grove overtramp i denne saken. Da er det riktig at vi vurderer rettslige etterspill, sier ordfører Knut Harald Frøland i Samnanger kommune.

Kan bli erstatningspliktig

Advokat John Christian Elden har tidligere åpnet for søksmål i én av de tre barnevernssakene i Samnanger.

Det betyr at de ansvarlige for de kritiserte barnevernsvedtakene på 2000-tallet kan bli stilt ansvarlig. I Samnanger kommune var det barnevernssjefen som hadde det overordnede ansvaret for etaten.

Nå er det han Samnanger kommune vil forsøke å gjøre erstatningspliktig, bekrefter ordfører Frøland.

NRK har tidigere fortalt historien til Edvin Bolstad, som mistet omsorgen for tre av barna. To av barnevernsbarna har også for første gang gått ut med sin versjon.

MISTET: Edvin Bolstad ble fratatt tre av sine fire barn. Nå stemmer formannskapet i Samnanger kommune for å utrede muligheten for å saksøke en tidligere ansatt i barnevernet i kommunen. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Høy terskel

Elden har tidligere uttalt at det ikke finnes lignende saker. Terskelen er svært høy for å gjøre ansatte personlig ansvarlig for arbeid som er gjort for det offentlige, ifølge Elden.

I tillegg er det strenge krav til dokumentasjon.

– Vi har et personlig ansvar i jobben vi gjør. Et system kan aldri pulverisere personansvaret. At det ikke er mer vanlig at ansatte stilles til ansvar, setter jeg spørsmålstegn ved, sier Frøland.

PERSONLIG ANSVAR: Ordfører Knut Harald Frøland i Samnanger kommune er overrasket over at ikke ansatte stilles til ansvar oftere for jobben de utfører. – Et system kan aldri pulverisere personansvaret, sier han. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Vedtaket skal behandles i kommunestyret 11. juni.

– Jeg håper at vedtaket står i kommunestyret. Vi må finne ut av om vi har en sak vi bør gå videre med, eller om det er på tide å runde av, sier Frøland.

Dersom utredningen vedtas, skal Elden gå dypere inn i saken og vurdre regress mot den tidligere ansatte, men også fylkesnemd og tingrett.

– Vi har stilt inn sikte mot både person og systemet, sier ordføreren.