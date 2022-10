Regjeringen vil bremse lederlønningene: – Horribelt forslag

Ingen statlig toppleder skal ha større lønnsutvikling enn de ansatte – i kroner og øre. Det vil næringsminister Jan Christian Vestre sørge for, skriver avisen VG.

– Det er ingen eierskapsmelding som har gått så langt før. Dette er en svært kraftig innstramming. Men jeg vil være en næringsminister som utretter noe, sier han til avisen.

Nyheten kommer i forbindelse med at regjeringens eierskapsmelding skal fremlegges fredag.

– Vi innfører et prinsipp om at dersom leder får høyere lønnsvekst enn gjennomsnittet av de ansatte i organisasjonen, og da snakker vi altså i kroner og øre, så må det begrunnes særskilt og legges fram på generalforsamlingen, sier Vestre til avisen.

– Horribelt forslag

Jan Petter Sissener er investor og administrerende direktør i Sissener AS. Han har i årevis argumentert for at staten må betale ledere godt for å få tak i de beste folkene. Han er lite begeistret over forslaget til regjeringen.

Jan Petter Sissener mener forslaget til Vestre er dårlig. Dyktige leder koster penger, sier han videre. Foto: Margret Helland / NRK

– Det virker som et horribelt forslag, sier han over telefon fra California.

Som porteføljeforvalter er han over snittet opptatt av hvilke ledere som skaper verdier. Han mener regjeringen legger opp til at staten skal få middelmådige ledere. I verste fall tror han kan få flere tidligere politikerkollegaer som ledere i staten.

– Det er åpenbart at den sittende regjeringen ønsker å satse på middelmådighet.

Han mener tanken om at ledere ikke skal ha sterkere lønnsutvikling enn ansatte, er en forvridd tanke.

– Jeg vet ikke hvilke ansatte lederen skal sammenligne seg med, men skal man utvikle virksomheter, må man ha dyktige ledere. De koster penger, sier Sissener.

Styreleder i statlige Innovasjon Norge, Gunnar Bovim, har forståelse for at Vestre tar et radikalt grep. Til gjengjeld tror han forhandlingen om startlønnen blir viktigere.

– Det er umiddelbart en risiko med det han foreslår: At det blir større press på inngangsverdien i lederlønninger fordi man ikke kan regne med alminnelig lønnsutvikling deretter, sier Bovim.

For forby bonus i noen selskaper

Regjeringen vil forby bonus i alle «kategori 2»-selskaper. De vil og halvere maksimal bonus fra 50 til 25 prosent i «kategori 1»-selskaper, skriver VG.

Staten har direkte eierskap i 71 selskaper. Staten eier rundt en tredjedel av verdiene på Oslo Børs, ifølge næringsdepartementet.

Eierskapene deles inn i tre kategorier. Dette basert på begrunnelsen til hvorfor staten er inne på eiersiden.

Selskapene som primært opererer i konkurranse med andre er i «kategori 1 og 2». Her har staten som eier mål om høyest mulig avkastning over tid. Selskapene som primært ikke opererer i konkurranse med andre er i «kategori 3».

«Kategori 1» omfatter selskaper hvor staten ikke har en begrunnelse over eierskapet. «Kategori 2» inneholder selskaper hvor staten har særskilte begrunnelser for eieskaper.

Vestre har ikke vært tilgjengelig for intervju om saken med NRK. Styrelederne i Equinor og Statkraft vil ikke kommentere saken før eierskapsmeldingen er lagt fram i helhet fredag.