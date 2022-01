Forsvarer at David Toska gjester TV 2s sjakksending: – Det viktigste er å ikke skade rettsstaten vår

David Toska ble betegnet som mesterhjernen bak Nokas-ranet i Stavanger i 2004.

Politimannen Arne Sigve Klungland ble drept under ranet, og 50 millioner kroner av ransutbyttet er fremdeles ikke gjort greie for.

Med dette som bakgrunn lot ikke reaksjonene vente på seg da TV 2 søndag annonserte at Toska skulle gjeste kanalens sjakksendinger.

– Særdeles uklok avgjørelse av TV 2 å benytte Toska i sjakksending. Jeg håper TV 2s ledelse griper inn og stanser dette.

Det skrev politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt på Twitter søndag kveld.

– Å se ham i den rollen vil påføre kraftige negative reaksjoner. Det er kynisk og helt unødvendig av TV 2, sier Pål Behrens, advokat for de Nokas-ansatte, til Dagbladet.

I tillegg trakk inkassoselskapet Intrum seg som sponsor av TV 2s sjakksendinger.

STAVANGER 2005: David Toska (i hvit strikkejakke) under Stavanger tingretts åstedsbefaring ved bilen der politimannen Arne Sigve Klungland ble drept. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

Forsvarer Toska-avgjørelse

Men ikke alle er kritiske til at Toska blir å se på fjernsynet.

– Nettopp fordi dette er så følelsesladd, er det viktig å ha noen gjerdestolper og prinsipper som står seg.

Det sier Torbjørn Vereide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Han mener det er prinsipielt riktig å la Toska opptre som sjakk-kommentator.

– Det viktigste er å ikke skade rettsstaten vår. Når en dom er sonet, skal man kunne komme seg inn igjen i samfunnet. Det er utrolig viktig. Det er rettssystemet som bestemmer, ikke politikere eller fakkeltog i gata.

Vereide har stort sett fått negative reaksjoner etter å ha uttrykt dette på sosiale medier i dag.

– Jeg har veldig stor respekt for at mange er uenige, og har den motsatte ryggmarksrefleksen. Den refleksen har også jeg kjent, men vi som samfunn må sørge for at det er mulig å komme tilbake i arbeidslivet etter soning. I USA praktiserer man det motsatte, og det fører ikke noe godt med seg.

– Hvis de som er ferdig sonet blir fanget i fortsatt kriminalitet fordi samfunnet avviser dem på alle plan, blir konsekvensene veldig dramatiske for enkeltmenneskene og samfunnet, mener Vereide. Foto: Jostein Vedvik

Mener Toska er god nok

Vereide spiller selv sjakk daglig. Han vil ikke uttale seg om hvorfor TV2 valgte Toska.

– Han er i alle fall god nok til å kommentere sjakk, selv om veldig mange i Norge kan mer om sjakk og spiller bedre enn han.

Redaktør for Medier24, Erik Waatland, skriver at Toska har sonet dommen sin, og slik gjort opp for seg. Nettavisen dekker saker som handler om mediene.

– Personlig mener jeg det er en uting i dagens samfunn at folk skal dømmes nord og ned for resten av sitt liv for ting de har gjort eller blitt anklaget for, skriver han.

– Han har en viktig historie

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 sier han forstår reaksjonene, og at de var forventet.

– David Toska er en mann som kommer med en viktig historie å formidle, og det får han anledning til de neste to dagene. Han jobber hardt for å bli en god samfunnsborger og vi tenker at han kan gi noe tilbake, og fortelle hva sjakk har betydd for ham.

– Velger dere han fordi han er den beste gjesten, eller fordi han er David Toska?

– Hadde vi vært kynisk og spekulative rundt det, hadde vi nok funnet en annen plattform enn en sjakk-sending på TV 2 Sport 2 på en ukedag på ettermiddagstid. Det hadde kanskje vært flere seere i et talkshow som Skavlan.

– IKKE KYNISK: Toska ønsker å bli en god samfunnsborger, gi noe tilbake til samfunnet og bli assosiert med noe positivt, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Tapsprosjekt

Sporsredaktøren sier denne saken har gitt uvanlig mye oppmerksomhet og negative reaksjoner.

– Det har vi forståelse for, så vi forventer ikke å vinne noe på det. I dag er det et tapsprosjekt, men det har et viktig prinsipp: Toska er ferdig sonet og ønsker å komme tilbake til samfunnet.

– Gjelder det alle kriminelle som har gjort opp for seg?

– Vi må vurdere det fra tilfelle til tilfelle.

I dette tilfellet har vi landet på at Toska har en viktig historie å fortelle om fellesskap og inkludering. Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2

– Det er ikke småtteri?

– Nei, på ingen måte. Og det finnes personer som har vært sterkt berørt av Nokas-ranet som synes at det er positivt at Toska ønsker å gi noe tilbake til samfunnet og bli assosiert med noe positivt.

– Dere har vært i kontakt med Klunglands familie?

– Ja, det var blant de første tingene vi gjorde. Deres holdning til at Toska skal tilbake til samfunnet, synes jeg har vært enormt imponerende.

Han sier meningene er delte også innad i TV2.

– Ikke alle i TV 2 har jublet, på ingen måte. Vi får også negative reaksjoner, men opplever at det finnes en prinsipiell forståelse rundt forbrytelse og straff, soning og forsoning.