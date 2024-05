Christoffer Solstad Steen, Trygg Trafikk

- Vi anbefaler at fleire strekningar enn i dag, der det er mange mjuke trafikantar, bør få fartsgrense 30–40 km/t. Vi kan ikkje sjå at det er sikkerheitsmessige argument for fartsgrense 20 km/t, og trur det vil vere krevjande å få respekt for og handheve ei så låg fartsgrense. Det er uansett viktig at lågare fartsgrense blir kombinert med fartsreduserande tiltak.