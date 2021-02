Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kriseleiinga i Ulvik herad var måndag kveld i møte med FHI, Helsedirektoratet og Statsforvaltaren for å drøfte situasjonen.

Inst i Hardanger har kommunen med vel 1100 innbyggjarar så langt levd nesten som normalt gjennom pandemien. I heile 2020 var det berre seks innbyggjarar som fekk påvist koronavirus.

På få dagar er det no 10 personar som har testa positivt. Over 200 personar skal testast og er sett i karantene.

Eit førebels analysesvar frå Helse Bergen syner at det kan vera den britiske varianten som er i omløp i kommunen.

– Det er krevjande, men naudsynt at vi har strenge tiltak for å få kontroll over smitteutbrotet, seier ordførar Hans Petter Thorbjørnsen.

FØLGJER MED: Hardangerbrua er flittig i bruk for jobbpendlarar i indre Hardanger. No oppfordrar nabokommunane til heimekontor medan smitteutbrotet i Ulvik held på. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Nye og strengare reglar

Ulvik har allereie stengt ned, men tysdag er det bestemt enno strengare smitteverntiltak i kommunen.

Mellom anna blir det forbode med besøk i eigen heim, skriv kommunen i ei pressemelding:

Det er ikkje tillate med besøk i eigen heim.

Berre matbutikkar kan halda ope og det skal vera avgrensa tal kundar i butikken. Matbutikkar må sørgje for at det ikkje er fleire til stades i lokalet enn at det kan haldast to meters avstand. Tillate tal kundar i lokalet skal reknast ut frå storleiken på lokalet. Det skal om naudsynt vera vakthald som sørgjer for at kravet vert følgt.

Serverings- og skjenkestader skal halda stengt. Take-away er tillate.

Det er ikkje tillate med besøk på omsorgstunet. Det vert gjort unntak ved bebuarar som er døyande. Direkte utvendig inngang til bebuar skal nyttast ved slikt besøk. Bruk av munnbind er eit krav ved 1-1-kontakt.

Besøksrestriksjonar på omsorgstunet vert vedteke og endra av kommunal kriseleiing.

Politiet følgjer opp lovbrot

– Besøksforbodet er bestemt av rådmann og kommuneoverlege, og lagt inn som forskrift. Om innbyggjarane bryt dette, så er det politiet som følgjer opp lovbrotet, seier ordføraren til NRK.

Han er klar på at kommunen meiner dei strenge tiltaka er naudsynte.

– Den britiske varianten er meir smittsam og når omfanget er så stort som no, er det lurt at me strammar inn ekstra for å få full oversikt.

Førebels varar smitteverntiltaka ut veka, men etter alt å døme blir dei forlenga. Kommunen ønskjer å få god oversikt over situasjonen.

– Planen er å ha eit møte på onsdag om å utvide nedstenginga til å gjelde ut neste veke, opplyser Thorbjørnsen.

Samanheng i nabokommune

Også nabokommunane til Ulvik har vore med i møta om situasjonen. Både Voss, Eidfjord, Ullensvang og Kvam følgjer utbrotet tett.

I Voss herad, nabokommunen i vest, er det påvist smittetilfelle som har samanheng med utbrotet i Ulvik. Dette tilfellet er rekna med i totaltalet på ti.

Det er også mistanke om samanheng med eitt tilfelle i Kvam herad. Tysdag oppdaterer kommunen med at dei har tre nye påviste smittetilfelle.

Førebels har ikkje FHI råda nabokommunane til å innføra strengare smitteverntiltak enn dei som gjeld nasjonale.

– Vi følgjer råda vi har fått og oppfordrar til godt smittevern. Vi ønskjer mellom anna å redusere pendling mellom nabokommunane i ein periode no og oppfordrar difor til heimekontor, seier vossa-ordførar Hans Erik Ringkjøb.

Det vert også tilrådd å avgrensa sosial kontakt i størst mogleg grad, og ikkje ha besøk av fleire enn fem gjestar. Sosiale samkomer bør skje utandørs.

NABOAR: Førebels er det påvist samanheng mellom smitte i Ulvik og Voss, samt mistanke om samanheng i Kvam.

Testhjelp frå nabokommune

I Ullensvang har dei allereie erfaring med handtering av smittetilfelle som kan vera av mutert variant.

I slutten av januar sette kommunen 19 personar i karantene for å vera føre var, men mistanken vart avkrefta.

Måndag vart 80 innbyggjarar i Ulvik testa. Ordføraren lovar at dei skal halde oppe trykket på testinga også dei neste dagane.

Dei får mellom anna hjelp frå nabokommunen Eidfjord, som bidreg med sin testkapasitet.

TEST: Ein screening-test tydar på at det er den britiske mutasjonen som er årsaka til utbrotet i Ulvik. Haukeland skal utføre ein full sekvensering for å stadfeste dette. I denne metoden blir arvestoffet lest av bokstav etter bokstav. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK