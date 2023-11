Folk er trøytte av klimapraten til kyrkja

Olav Fykse Tveit, preses i DNK

– Det er flott å sjå at mange medlemmer først og fremst har forventningar til si lokale kyrkje, og det den betyr for dei i livet der dei er, ikkje minst i livets kriser. Det er ikkje så overraskande at mange meiner at kyrkja er mest samfunnsnyttig i det dei opplever med kyrkja sjølve, i støtte av menneske i sorg og ved å invitere til dåp, konfirmasjon, gudstenester og gravferder.

Og så må vi ta til etterretning at kyrkja i mindre grad blir oppfatta som samfunnsnyttig i arbeid for klima og miljø. Kyrkja er eit fellesskap i nasjonen og i verda, og er kalla til å formidle og forkynne Guds omsorg for alle menneske. Det vil bety å ta opp ansvaret vi har for vern om menneskeverd, for fred og rettferd i verda, for sårbare menneske, for menneske på flukt og i krig, og for livsvilkåra til menneske no og i framtida. Det inneber også ansvar for vern om skaparverket – noko mange av medlemmane våre også er opptekne av. Bispemøtet har difor også utgitt heftet «Guds skaparverk – vår heim».

Difor har vår kyrkje saman med mange andre kyrkjer i verda engasjert seg også i klimaspørsmåla. Det handlar om verdiar, om våre barns og barnebarns framtid, for mange i verda handlar det om å overleve. Ein del slike spørsmål får difor politiske dimensjonar, men det er ikkje kyrkja som har oppgåve å finne dei politiske løysingane. Det er opp til den enkelte og eins eige samvit kva ein meiner og står for politisk, og alle er velkomne til å vere medlemer av kyrkja, uansett politisk ståstad.

Fleire reaksjonar på undersøkinga:

Merete Thomassen, førsteamanuensis ved Det teologiske fakultetet

– Den politiske rolla til kyrkja er eit gammalt og vanskeleg dilemma som går heilt tilbake til oldkyrkja og rolla til kyrkja i å etablere kristendommen som riksreligion i Romarriket. I nyare tid, der koplinga mellom stat og kyrkje har vorte mykje lausare på grunn av sekulariseringa, blir det ekstra tydeleg når kyrkja blir eksplisitt politisk. Kristendommen har nokre absolutte kjerneverdiar som vern om menneskeverdet og skaparverket. Dette er noko kyrkja er forplikta til å forfekte, og sannsynlegvis er dette noko mange menneske også synest er bra og viktig, anten dei er aktive kyrkjegjengarar eller ikkje. Samtidig ser det ut til å skape problem når kyrkja blir for konkret i sine tilrådingar. Det kan lett takast til inntekt for bestemde partipolitiske tilrådingar, sjølv om det ikkje er det.

Sturla Stålsett, professor ved MF vitenskapelig høyskole

– Rapporten viser at medlemmene meiner kyrkja er samfunnsnyttig på mange felt, og støttar at den er det. Spørsmålet om Den norske kyrkja er samfunnsnyttig når ho «arbeider for betre klima og miljø» kan vel gi tolkingsrom for om medlemmene meiner at den gjer det (godt nok), eller om dei meiner ho er lite samfunnsnyttig når den gjer det. Tolkinga til rapportforfattaren er den siste, og verkar noko for kjapp, dersom ho seier at dei som svarer slik, nødvendigvis meiner at det er feil av kyrkja å i det heile gjere det. At medlemmene reknar at kyrkja betyr mykje for folk i kriser og sorg, og ser dette i samfunnsperspektiv, er viktig. Det gir grunn til å hevde at «ein aktivt støttande trus- og livssynspolitikk», ikkje berre til DNK, med god grunn kan sjåast som eit fellesgode, som ein del av samfunnets «verdimessige infrastruktur», og som kan og bør sjåast i eit folkehelse- og beredskapsperspektiv.

Olaug Bollestad, KrF-leiar

– Disse tala viser at kristendommen og plassen til trua i samfunnet framleis er viktig. Tro er viktig i livet til mange, og det må framleis vere eit naturleg rom for tru i samfunnet vårt. At så mange seier at dei finn ro i ei kyrkje viser også den viktige rolla kyrkja speler i liva våre, anten det er i kvardag, sorg, glede eller høgtid.

Marion Grau, professor i teologi

– Kyrkja har vore tydeleg, men også altfor tam når det gjeld klima.

Knut Magne Nesse, prost i Sunnfjord

– Det er veldig interessant å høgre kva medlemmer tenkjer i slike undersøkingar og eg meiner vi har mykje å gå på i forhold til det å vere lyttande til medlemmene i folkekyrkja. Men vi må alltid vere tru mot bodskapen, sanninga og den kristne trua.

Ingvald Frøyen, prest

– Som prest her i Sunnfjord har eg av og til spurt meg sjølv om eg er for unnvikande og redd. På privaten er eg medlem i Naturvernforbundet og Birdlife-Norge, og er engasjert i fleire konkrete saker. Samtidig er eg varsam med å forkynne «konkrete løysingar» frå talarstolen. På årets utegudsteneste i Førde, ved rådhuset, hadde eg likevel som tema på gudstenesta: «Alle fuglar små dei er, kjem dei tilbake?». Med utgangspunkt i at talet på småfuglar har gått radikalt tilbake, og at mellom anna Sunnfjord kommune, ved utbygginga si av våtmarksområde og jorder på Øyrane har fortrengt minst to fugleratar. Det handlar om artsmangfald, jordvern og myrvern. Fjordsaka – Førdefjorden er også noko som engasjerer meg sterkt, men der eg har vore forsiktig, fordi det er ulike syn, og eg skal vere prest for alle. Eg tenkjer likevel for min eigen del at eg burde våga meir, og ikkje mindre. Men det er mogleg å tale saka til miljøet utan å bli politisk og/eller partipolitisk. Sjølv om det ikkje blir etterlyst meir miljøengasjement frå ei undersøking, så blir eg utfordra av Bibelens bodskapar og den kristne skapartanken til ikkje å teie, men tale.