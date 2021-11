På Kirkemøtet som har pågått i seks dager i Trondheim ble det vedtatt en rekke klimagrep.

Kirkemøtet er det øverste demokratisk valgte organet i Den norske kirke.

Et av vedtakene er å be regjeringen om slutte med oljeleting.

Dette har skapt reaksjoner hos Høyre og Frp.

– Jeg finner liksom ikke holdepunkt i Bibelen for dette, sier Høyres stortingsrepresentant fra Rogaland, Sveinung Stensland til Vårt Land.

Også Frp-leder Sylvi Listhaug ber kirken i Klassekampen om å slutte å være et politisk parti.

Lederen for de norske biskopene, preses Olav Fykse Tveit, syns ikke kritikken treffer.

– Hvordan skal kirken finne temaer som ingen partier jobber med, når vi skal jobbe med de store etiske temaene i vår tid?, spør han.

– Det er kirkens oppdrag

– Kirken tar tak i dette ut ifra det vi oppfatter som kirkens budskap og oppdrag, sier Fykse Tveit.

Han forteller at det var et overveldende flertall, som stemte for vedtaket, og at klimautfordringer er noe som angår oss alle. Det kirken ønsker er at regjeringen skal strekke seg lengre for å nå bærekraftsmålene i Parisavtalen.

– Vi har tillit til at dem som har politisk ansvar i Norge vet dette, og jobber aktivt for å finne løsninger, sier han og legger til:

– Men det er regjeringen og politikerne som må finne løsningen. Det er ikke vår jobb å si hvordan det skal gjøres.

Fykse Tveit kaller klimautfordringen for den største moralske spørsmålet i vår tid. Derfor føler kirken et særlig ansvar til å engasjer seg.

– Vi sier at dette er et veldig viktig oppdrag og vi ønsker å legge det tungt innover de som har det.

Preses Olav Fykse Tveit mener må få lov til å si noe om klimaspørsmålene. Foto: Sander Vittring Vindal / NRK

– Ta vare på Guds skaperverk

Listhaug sier til Klassekampen at det å kutte ut den norske oljenæringen vil få flere konsekvenser. Hun mener det vil bidra til flere globale utslipp, gi færre arbeidsplasser og gjøre Norge til et fattigere land.

– Det blir ikke mye igjen til verken bevilgninger til kirka eller bistand om vi fjerner oljeinntektene. De skjærer av greina de selv sitter på, skriver hun på SMS til Klassekampen.

Frp-leder Sylvi Listhaug ber kirken slutte å være et politisk parti.

Kirken føler de må ta tak i klimasaken da det er snakk om å ta vare på Guds skaperverk. Preses Fykse Tveit forklarer at det er en del av den kristne tro å ta ansvar for naturen og forvalte den riktig.

– Det kan ikke være et kriterium for kirken at vi ikke kan ta opp temaer som det også jobbes med politisk, sier han.

Stensland sier til Vårt Land at de fire største partiene på Stortinget, Ap, Sp, Frp og Høyre mener noe annet enn kirken.

– Selvsagt er det et teologisk spørsmål å ta vare på skaperverket, men det er et politisk og faglig spørsmål om hvordan man best kan gjøre det. Nå er ikke jeg den mest skriftlærde, men jeg har gått på søndagsskolen. Jeg finner liksom ikke holdepunkt i Bibelen for dette, sier Stensland til Vårt Land.

Høyres stortingsrepresentant, Sveinung Stensland er skuffet over kirkens vedtak om stans i oljeleting. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Ifølge Fykse Tveit er vedtaket som Den norske kirke nå har kommet med et samlet budskap mange kirkefellesskap står sammen om.

– Pave Frans er mer konkret og radikal enn det vi er, så da må blir vel den katolske kirke også bli oppfattet som et politisk parti.