– Den jobben me skal gjera i bystyret, er viktigare enn kva parti me representerer. Me har ikkje gått inn i politikken for å driva partiarbeid, seier Trym Aafløy.

Han seier FNB har bevega seg meir og meir i ei retning dei ikkje lenger kunne identifisera seg med. Ifølgje Aafløy ha det ikkje vore konfliktar, men at det har vore intern uro i bystyregruppa, og ein stadig auka byråkratisering der.

– Me har oftare og oftare sett at vegvalet me folkevalde har gjort, har det stått splid om. Derfor har me drege den konklusjonen at me kan gjera ein like god jobb utan å vera medlem av eit parti.

Han seier dei ikkje vil melda seg inn i andre parti, eller at dei skal stifta eit nytt parti.

– Me er framleis like mykje mot bompengar, vindmøller, offentlege overgrep av innbyggjarane i Bergen og bybane betalt av bilistane, seier Aafløy.

Kritiserte bybane-utbygging

Under pressekonferansen brukte Aafløy lite tid på å fortelja kvifor han no vel å gå ut av FNB. I staden brukte han anledninga til å kritisera politikken i Bergen generelt.

– Me ser jo det at styringa av Bergen går i ein meir autoritær retning, der ein tek mindre og mindre omsyn til bebuarane som blir råka. Spesielt i byutviklinga sitt namn.

Under møtet hadde han med seg planane om bybaneutbygginga mot Åsane som eksempel.

– Arealpolitikk blir diktert frå Stortinget via Fylkesmannen. Då svinn demokratiet meir og meir bort, seier Aafløy.

Også medutbrytar Rolf Erik Scott kritiserte bybaneplanane.

– Dette er ei klassisk sak for byrådet. Dei snakkar varmt om klimaet, og så bruker dei klima for å køyra over miljø. Dei øydelegg ein stor del av Bergen si befolkning sitt lokalmiljø med eit slikt bybaneprosjekt.

Gjekk ut under bystyremøtet

I går gjekk Folkeaksjonen Nei til meir bompengar frå å ha elleve til å ha åtte representantar i bystyret i Bergen.

Den profilerte partifiguren Trym Aafløy annonserte at han, Rolf Erik Scott og Per Jørgensen har meldt seg ut av FNB.

– Trym har vore ein ressurs i partiet. Han har vore framståande. Han er ein klok mann, og det er trist å mista ein dyktig mann slik som han, seier partileiar i Folkeaksjonen Nei til meir bompengar, Frode Myrhol.

Han seier han ikkje vart sjokkert då Aafløy meldte seg ut i går, men at det var uventa at det skulle skje i går.

– Samarbeidet i FNB i Vestland intent har vore utfordrande. Trym var i styret i Bergen og Vestland, Det har vore mykje arbeid på han, seier Myrhol.

NØGD: Trym Aafløy var godt nøgd under valvaka etter brakvalet i Bergen i fjor.

Uroleg haust i partiet

Aafløy si utmelding er likevel ikkje den fyrste. I oktober valde heile lokallaget i Alver å melda seg ut. Alver var den kommunen FNB fekk størst andel stemmer ved lokalvalet i 2019. Dei sanka heile 22 prosent av stemmene.

Tidlegare gruppeleiar i FNB i Alver, Morten Klemetsen, kritiserte den gongen styret i FNB på fylkesnivå, der Aafløy var nestleiar.

– Det er Trym som snakkar 80 prosent av tida på inn- og utpust. Andre får ikkje sleppe til. Det er ansvaret til ein leiar å be folk vente til det er deira tur og så vidare.

Han meinte Aafløy hadde vore ein "destruktiv mann" i når det gjaldt organisasjonsbygging i fylkeslaget.

– Organisasjonsmessig har eg ikkje sett maken. Det er ein total mangel på sunn organisering. I tillegg er det ein total mangel på respekt for eigne vedtekter, og partiet blir bygd ovanfrå og ned, seier Klementsen.

I Viken har to av tre fylkestingsrepresentantar og ein vararepresentant meldt seg ut av lokallaget, opplyser den attverande representanten Terje Vegard Kopperud til NRK.