Fredag sitter Hope i huset sitt i Arna i Bergen. Han må kanskje hente frem igjen gamle kunnskaper:

– Jeg har jobbet på Haraldsplass sykehus som smittevernlege i 24 år. Jeg har jobbet med pandemi- og beredskapsplaner, så jeg kjenner det i magen hvordan de har det når de skal planlegge for en situasjon vi nå har kommet opp i, sier Hope til NRK.

Sykehus og kommuner over hele landet planlegger å hente inn pensjonister og studenter dersom det blir krise.

De kartlegger alt fra studenter, ansatte på andre sykehus og pensjonerte fra helsesektoren.

– Kan være til hjelp for de yngre

Statsminister Erna Solberg poengterte torsdag at de eldre, som viruset kan være farligere for, må ta seg av arbeidet i bakgrunnen.

– Jeg ser helst at vi pensjonister kan drive det vanlige arbeidet. Da kan de yngre og de som er oppdaterte på nye ting, kan ta seg at det akutte. Jeg tror det kan være til hjelp at de yngre kan få støtte av de eldre i denne situasjonen her, sier Hope.

Førde sykehus er ett av dem der det kan bli aktuelt å kalle inn ekstra personell.

– Vi har gjort et større arbeid som vi startet med i midten av januar. Der har vi registrert alle vikarer og alle som er blitt pensjonister i nær fortid. I tillegg til alle som jobber deltid og er studenter, sier Arve Varden, administrerende direktør i Helse Førde.

Søker hjelp på Instagram

Direktør Hilde Christiansen i Helse Vest IKT opplyser at de har bedt studenter og pensjonister som kan bidra om å melde seg innen utgangen av neste uke.

– Foretakene våre har god oversikt over pensjonister og medarbeidere som har slutta og kontakter de som er aktuelle for innsats. Dette er alt en del av det planlagte beredskapsarbeidet.

På Oslo universitetssykehus har de i løpet av 25 timer etablert en korona-testpoliklinikk. Nå trenger sykehuset folk til å bemanne denne. Derfor har de nå utlyst stillinger i seksmåneders engasjement.

Letingen pågår blant annet på Instagram.

Koronavirus-teamet får opplæring og veiledning både fra infeksjonsmedisin og smittevern.

Mange har meldt seg etter at flere kommuner har etterlyst frivillig helsepersonell. I løpet av bare to timer fredag hadde nesten 100 personer tatt kontakt med Tønsberg kommune etter at det ble bedt om hjelp.

Blant dem som har meldt seg er pensjonister, studenter og ansatte i helsevesenet som er i permisjon.

Ordfører: – Kan bli kritisk

På Vestland går den store øykommunen Øygarden drastisk til verks. De ber fredag personer med helsefaglig bakgrunn om å ta kontakt med kommunen.

Det gjelder både pensjonister og studenter.

– Situasjonen i kommunen kan bli kritisk, sier ordfører Tom Georg Indrevik til NRK.

Kommunen har behov for ressurser på sykehjem, i hjemmetjenesten, omsorgsboliger og i bofellesskap.

TRENGER HJELP: I Øygarden vest for Bergen er kommunen på hektisk jakt etter alt som finnes av mulig helsepersonell. Foto: NRK

– Vi vil kartlegge hvordan vi kan bruke de som tar kontakt videre i arbeidet, sier Indrevik.

Fredag har åtte personer i kommunen med 38.000 innbyggere testet positivt på koronaviruset.

– Vi gjør dette fordi vi ser fremover. Det kom nye karanteneregler i natt, som gjør at flere må være hjemme i karantene. Det gjør det vanskelig for oss å dekke alle vakter på institusjonene.

Han sier Øygarden ikke lenger kommer til å ha oversikt over hvor mange som er smittet i kommunen. Myndighetene har bestemt at personer som sitter i hjemmekarantene ikke lenger skal testes.

– Nå som vi slutter å teste personer ut ifra instruks fra Folkehelseinstituttet, vil vi ikke lenger kunne vite nøyaktig hvor mange som er smittet til enhver tid, sier han.

FANT FOLK PÅ NETT: Stavanger kommune og Marit Anda lanserte en nettside der folk med helserelatert bakgrunn kunne registere seg. Det ble en enorm suksess. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Nettportal i Stavanger ble suksess

I Stavanger startet kommunen for flere uker siden en intern kartlegging for å finne personer som har helsefaglig kompetanse. I tillegg ble tidligere medarbeidere som har gått av med pensjon kartlagt.

Nå har kommunen også opprettet en registreringsportal på nettsiden. For innbyggere med helsefaglig kompetanse, men som jobber i andre yrker i dag.

– Vi kan få et behov for frivillige som er utdannet som helsepersonell. Nå får vi en oversikt over hvem de er, og hvilken kompetanse de har. Skulle vi mangle folk, så har vi nå en

Kort tid etter at kommunen la ut registreringssystemet, hadde over 100 personer registrert seg. Melangen forteller at interessen er vanvittig.

– Rett og slett fantastisk. Vi er veldig heldig som har så mange innbyggere, som ønsker å bistå når vi trenger det.

Kommunen forbereder seg nå på en situasjon der de mangler personell. I så fall vil registrerte personer bli kontaktet.

– Hadde familiemedlemmer til personer som har reist utenfor Norden måtte holde seg hjemme, så hadde vi hatt et kjempeproblem nå. Men siden de reglene ble reversert, så har vi kontroll for øyeblikket, sier helsesjef i Stavanger, Marit Anda.

Vil være i forkant

Også Stord kommune samler folk som kan jobbe i helsevesenet.

– Det er viktig at vi er i forkant selv om ingen på Stord er smitta ennå, sier rådmann Magnus Mjør i Stord kommune.

Askøy kommune skriver også i en pressemelding at kommunen sliter med å skaffe nok helsepersonell.

– Vi oppfordrer derfor at innbyggere forholder seg til de sentrale føringer som sier at om du har lette luftveissymptomer, så skal du holde deg hjemme og avvente situasjonen. Du trenger ikke oppsøke lege, sier ordfører Siv Høgtun i en pressemelding.