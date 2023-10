Fjord1 selt til utlandet

Om DIF Capital Partners:

DIF Capital Partners er ein infrastrukturfondsforvaltar med om lag 16 milliardar euro i forvaltningskapital. DIF vart grunnlagd i 2005 og har ein leiande posisjon innan forvaltning av mellomstore investeringar, hovudsakeleg i Europa, Nord-Amerika og Australia.

DIF har to strategiar: Dei tradisjonelle DIF-fonda investerer i mellomstore infrastrukturprosjekt med lågare risiko, mellomstore infrastrukturprosjekt, og selskap innan energiomstilling (inkl. fornybar energi) og forsyningssektoren, energi- og forsyningssektoren, i tillegg til OPS og konsesjonar. Selskapet sitt CIF-fond investerer i små og mellomstore selskap som vil lukkast i den nye økonomien. Desse selskapa er vanlegvis innan digital infrastruktur, energiomstilling og berekraftig transport.

Med eit team på over 225 medarbeidarar fordelt på 11 kontor kan DIF tilby ein unik marknadstilnærming, kombinert med globalt nærvær med fordelane ved sterke lokale nettverk og investeringskapasitet. DIF har kontor i Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Luxembourg, Madrid, New York, Paris, Santiago de Compostela, Santiago de Cuba, Madrid, New York, Paris, Santiago, Sydney, Toronto og Madrid.

Om EDF Invest:

EDF Invest, som er EDF si investeringsavdeling for ikkjebørsnoterte dedikerte eigendelar, forvaltar for tida rundt 9 milliardar euro i eigenkapital og siktar mot rundt 12 milliardar euro dei neste åra.

EDF Invest bidreg til finansieringa av nedlegginga av EDF sitt kraftverk i Frankrike. Føremålet er å diversifisere EDF sin portefølje av dedikerte eigendelar og forlenge investeringshorisonten gjennom å satse på tre ikkje-børsnoterte aktiva klassar i Frankrike og utlandet: Infrastruktur, eigedom og fond