Fikk uønskede sexkunder på døra hver helg – Julia fryktet å bli voldtatt

– Ingen burde leie ut slike steder lenger. Ikke bare blir de som bor der trakassert, hva om noen en dag blir voldtatt?

Julia flyttet til Norge i august for å fullføre en doktorgrad. Hun fant en leilighet midt i Bergen sentrum og var veldig fornøyd med det vakre og rolige boligområdet.

Men gleden ble kortvarig.

Leiligheten hun flyttet inn i, var tidligere en thaimassasje-salong som tilbød seksuelle tjenester.

Salongens gamle kunder gikk ut fra at også den nye beboeren solgte sex.

I denne saken er kilden anonymisert. Julia er ikke vedkommendes virkelige navn.

Skjønte ikke alvoret

– I starten kunne jeg ringe hjem til venner og le av det, forteller Julia.

Vennene lo av uflaksen hennes, at noe slikt kunne skje i et av verdens tryggeste land.

– Men etter hvert ble det bare mer og mer sært. Til slutt føltes det rett og slett utrygt, forteller Julia.

Noen uker i forveien hadde Julia hengt opp et skilt. «Privat eiendom» sto det på døra. Mennene på døra tok verken hintet eller den tydelige beskjeden. Foto: Karoline Forberg

– Det startet med et ungt par. Jeg trodde de lette etter dop, men så sa jenta at hun ønsket å sove hos meg.

Julia trodde at jenta bare trengte et sted å sove. Samtidig føltes samtalen rar.

Paret spurte om å få komme inn. Men da Julia ikke åpnet døra, forsøkte jenta å bryte seg inn.

– Til slutt skjønte jeg at det ikke var dop de ville kjøpe, men sex.

Tre av fire solgte sex

7. desember er det ett år siden Brennpunkt slapp episoden «Massasjesalongene».

Programmet skulle prøve å avkrefte eller bekrefte hvorvidt thaimassasje er knyttet til prostitusjon og hallikvirksomhet. Arbeidet varte i over to år.

Resultatet var skremmende:

Tre av fire thaimassasjesalonger solgte sex.

I Bergen fikk NRK Brennpunkt sextilbud i 75 % av salongene. Flere massasjestudioer fra Bergen som var med i dokumentaren, har blitt lagt ned eller byttet lokale. Foto: ILLUSTRASJON: TOM BOB PER ARONSEN / NRK

Et av massasjestudioene som ble avslørt av Brennpunkt, holdt til der Julia senere bodde.

Kort tid etter at programmet ble sendt, ble leietakeren kastet ut av huseier. Julia flyttet inn i august.

Redd for menneskehandel

– Det var veldig sjokkerende for meg. Jeg har bodd i åtte forskjellige land og aldri opplevd lignende. Jeg trodde i hvert fall ikke at jeg skulle oppleve det her i Norge, forteller Julia opprørt.

Bergen ble en skummel by.

– Jeg ble så redd for at menneskehandel var et problem her. Over en lengre periode turte jeg ikke å legge igjen noe ID i leiligheten, forteller Julia.

Vanskelig å skaffe oversikt

Etterforskningsleder for menneskehandel i Vest politidistrikt, Bjarte Schrøen, kan bekrefte at flere massasjesalonger i Bergen fortsatt tilbyr seksuelle tjenester.

– Vårt inntrykk er at flere av disse salongene brukes til å tilby seksuelle tjenester. Men det byttes lokaler og roller hele tiden, som gjør det vanskelig å få noen tall på hvor stor prosentandel av massasjestudioene som tilbyr det.

Etterforskningsleder Bjarte Schrøen forteller at selv om flere salonger har blitt lagt ned siden Brennpunkt-dokumentaren, så har det på samme tid også åpnet nye. Foto: Karoline Forberg / NRK

Politiet får fra tid til annen telefoner fra mennesker som har fått uønsket besøk på døra av noen som vil kjøpe sex.

– Ser dere på «kundene» som kommer på feil dør som en trussel for de som bor der?

– Basert på det vi har av informasjon og anmeldte forhold eller meldinger til politiet, har vi ikke noen grunn til å si det, forteller Schrøen.

Ikke straffbart å oppsøke

Nå ønsker Julia å advare andre mot å flytte inn steder som tidligere har vært forbundet med slik drift. Hun ble oppgitt over at politiet ikke kunne hjelpe.

– Jeg snakket med politiet, men de kunne ikke gjøre noe med saken fordi jeg ikke hadde identiteten til de som kom på døra. Men jeg turte ikke å filme mennene, sier Julia.

Politiadvokat Asbjørn Onarheim, som jobber med bekjempelse av organisert kriminalitet, sier det i utgangspunktet ikke er straffbart å oppsøke noen, med mindre vedkommende oppfører seg truende.

I så fall er det innafor for den fornærmede part å dokumentere hendelsen med bilder eller video.

– I den grad du føler deg truet, presset eller synes situasjonen er ubehagelig, og du tar bilder og dokumenterer dette, så vil ikke det bli forfulgt eller vurdert som ulovlig, sier politiadvokaten.

Massasjestudioet ble kastet ut av huseier kort tid etter at NRKs dokumentar ble sendt. Lokalet er nå en privat utleiebolig. Foto: Karoline Forberg

Så ingen ende på problemet

Det endte til slutt opp med at Julia så seg nødt til å flytte.

– Han siste som kom på døra var veldig aggressiv, sier hun.

Mannen banket på døren og spurte om massasje.

Da Julia ikke åpnet døren, forsikret han om at han er en «fin fyr».

Han kikket inn de store vinduene og ville komme inn.

– Er det rommet ditt? Jeg er en fin fyr, åpne døra! ropte han.

Julia sa at det ikke var noe massasjesalong der og ba han om å dra.

Mannen rikket seg ikke.

– Han insisterte og ble bare mer og mer aggressiv.

– Til slutt måtte jeg skrike høyt at han skulle forsvinne og truet med å ringe politiet for andre gang. Da løp han endelig vekk.

Tårene avslører at hendelsene fortsatt preger Julia.

Leiligheten som tidligere huset massasjestudioet ligger sentralt i Bergen, i et eller svært attraktivt strøk. Foto: Karoline Forberg / NRK

I dag bor hun et stykke unna stedet hvor hun fikk de ekle opplevelsene. Hun ser frem til å forbinde Bergen med noe fint.

Men det er enda et stykke dit.

– Når jeg går forbi området, kommer minnene tilbake og trigger noe i meg, sier Julia.