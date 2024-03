Snart har det gått eit år sidan 150 kilo kokain blei funne under vatn i Husnes.

Dette er det største narkotikafunnet på Vestlandet nokosinne.

Rusmiddelet var festa på skroget til eit lasteskip. Det låg ved ei hamn som får råstoff inn med skip frå Sør-Amerika.

No er fire menn og ei kvinne tiltalte for grovt narkotikabrottsverk. Strafferamma under særlege omstende er 21 års fengsel.

Alle dei fem er varetektsfengsla.

– Dei er tiltalte for det som heiter svært grov forfatning med narkotika som del av ei organisert kriminell gruppe, seier politiadvokat Jørgen Henriksen til NRK.

Det betyr at dei er tiltalt for den såkalla «mafiaparagrafen».

Her låg skipet til kai på Husnes. Foto: Henriette Hurlen / NRK

Dei tiltalte kjem frå Albania. Seks personar var sikta, men ein av dei døydde i fengsel.

Forsvararene Kai Inge Gavle og Fredrik Schøne Brodwall fortel at deira klienter ikkje erkjenner straffskyld. NRK har forsøkt å kontakta dei andre forsvararane i saka, foreløpig utan svar.

Bergens Tidende melde om tiltalen først. NRK får stadfesta opplysningane.

Starta med ein mistanke

Husnes er ein liten industristad med i overkant av 2000 innbyggarar.

Norske styresmakter har lenge vurdert det som mogleg at ulovlege varer har blitt smugla inn her, men hadde fram til 13. april ikkje lukkast å finna noko.

Så fekk Tolletaten ein mistanke om at noko var på ferde:

28. mars forlet skipet «Nordloire» hamna ved Hydros anlegg nord i Brasil Dei neste to vekene er skipet i transit over Atlanteren, på veg mot Noreg 13. april er skipet framme ved Husnes. Her går politiet til aksjon og finn over 100 kilo kokain Visualisering: Anders Nøkling

Aksjonen skjedde på bakgrunn av ein heilt vanleg tollkontroll ein annan stad i Noreg. Årvakne tollarar fekk mistanke om at noko ikkje var som det skulle.

Dei fann noko dei mistenkte at kunne brukast til smugling i nær framtid.

Til slutt greidde Tolletaten i samarbeid med politiet og Kystvakta å identifisera eit lasteskip på veg til Noreg som eit potensielt transportmiddel for narkotika.

Det førte til det største kokainbeslaget nokosinne på Vestlandet. For første gong fann Tolletaten narkotika festa til eit skip.

Saka skal opp i Hordaland tingrett 6. mai.