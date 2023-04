Natt til torsdag 13. april vart i overkant av 100 kilo kokain avdekka i tilknyting til eit lastefartøy frå Sør-Amerika.

– Under ein ordinær tollkontroll avdekka årvakne kontrollmannskap kjente modus og indikasjonar på nært kommande smuglaraktivitet, skriv Tolletaten i ei pressemelding.

Vidare undersøkingar identifiserte det Tolletaten kallar «objekt og lokasjonar av høg interesse». Politiet og Kystvakta vart kopla på operasjonen, og det vart etter kvart stadfesta at «objektet» dei var ute etter, kunne vera eit fartøy på veg til Husnes i Kvinnherad.

– I eit tett og godt samarbeid med politiet og Kystvakta blei det aksjonert mot eit køyretøy i tilknyting til eit fartøy ved hamna på Husnes. Her blei det gjort funn av i overkant av 100 kilo kokain i bagasjerommet på køyretøyet, seier områdeleiar Bård Ynnesdal i ei pressemelding.

Beslaget skal vera det største kokainbeslaget som er gjort på Vestlandet.

Festa under vatn

Undersøkingar ved hjelp av Tolletaten sin fjernstyrte undervassrobot, ein såkalla ROV, og Kystvaktas dykkarmannskap stadfestar at stoffet hadde vore festa under vasslinja på eit lastefartøy frå Sør-Amerika, melder Tolletaten i ei pressemelding.

Dei kallar metoden «eit kjent modus».

Bård Ynnesdal er områdeleiar i Tolletaten. Foto: Tolletaten

– Her ser vi korleis store fartøy blir brukte til å frakta narkotika under vasslinja, ofte utan at mannskapet er kjende med dette, seier områdeleiar Bård Ynnesdal i Tolletaten.

Han er nøgd med beslaget.

– Beslaget er eit resultat av godt tollarbeid, og tett og godt samarbeid mellom Tolletaten, Politiet og Kystvakta. Gjennom god dialog og ved å kopla våre ressursar og kapasitetar saman får vi full utteljing i aksjonen, seier Ynnesdal i pressemeldinga.