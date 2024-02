– Det var som et filmsett i en skrekkfilm. Jeg tenkte at ingen kom til å tro det vi beskriver, så jeg ba en kollega om å filme for dokumentasjon, sa politikvinnen som var med å hente ut gutten fra leiligheten i Bergen.

– Jeg gikk bort og sa til gutten at han var trygg nå. Så tok jeg frem kniven og skar han løs fra reimene han hadde rundt beina, forklarte politikvinnen videre.

En mann i 30-åra står tiltalt for grov mishandling av sin syv år gamle sønn.

Tredje dag i Hordaland tingrett ble avhørene med gutten spilt av. Det førte til både drama i salen og følelser i forklaringene.

– Slo meg overalt

19. august 2022 blir barnet avhørt for første gang, i tilrettelagt avhør med tolk. Det var da 11 dager siden han ble funnet av politiet.

Opptak fra avhørene viser en tilsynelatende tillitsfull gutt. Han sitter i kortermet skjorte og man kan se merker fra skadene har blitt påført.

På ett sted i avhøret forklarer han at pappaen hadde bundet ham fast i sengen, og viser politimannen bandasjerte sår på foten. Han sier at det var faren alene som gjennomførte handlingene.

– Han slo meg overalt på kroppen min, sier gutten i avhøret.

Belte og kabel har vært brukt i forbindelse med slagene. Han ble fastbundet i sengen og faren kom med en bøtte dersom han måtte på do.

Aktor Asbjørn Onarheim i retten mandag. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

I avhør fra 1. og 2. september samme år spør politiet sjuåringen hva han gjorde da faren forlot huset.

– Jeg ville sove, men pappa hadde kamera i skapet og jeg vet ikke om han så på meg gjennom det. Jeg var bare hjemme, og var på rommet, forteller gutten.

– Ingen kunne hjelpe meg.

Gutten spør om faren er i fengsel og om han skal få straff.

Mannen har nektet å svare på om han erkjenner straffskyld, forsvareren sier at han mener å være utilregnelig.

Tiltalte hylte og la seg ned på gulvett

Den tiltalte faren, som ble familiegjenforent med sin sønn i juni 2022, reagerte sterkt da avhørene av sønnen ble avspilt i retten.

Den tiltalte har gjennom hele rettssaken sittet i rullestol med et hvitt tørkle knytt foran øynene og ansiktet.

Likevel har øreproppene og hodetelefonene han bruker ikke vært nok til å stenge ute deler av sønnens forklaring.

Etter to og en halv time med klappelyder på hodetelefonene fra den tiltale og dunking i bordet, bestemte retten å flytte han til et annet rom med videooverføring.

Fem minutter senere reagerte tiltalte ved å hyle og legge seg ned på gulvet.

– Det som var smertefullt for hans del, er å høre stemmen til sønnen. Han har ikke lest avhørene eller hørt gutten før nå. De sakkyndige ekspertene var i tvil om hvorvidt han kunne fortsette å være til stede, men har falt ned på at vitneavhørene kan gjennomføres, sa forsvarer Ahmad Taha.

De sakkyndige mener at oppførselen i retten kan være skuespill.

Advokat Ahmad Taha er forsvarer for den tiltalte mannen i 30-årene. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Bundet på beina

Tirsdag viste politiet fram flere av de mange hundre bildene som til den tiltalte mannen tok av sin egen skadde sønn, og det ble advart om sterke inntrykk.

I avhøret forteller han at da pappaen var ute, kunne det hende at han ble bundet fast.

– Pappa kunne bli sint for at jeg ikke snakker norsk, forteller gutten.

Faren er arabisktalende, og kom til Norge i 2015. Da gutten kom til Norge på familiegjenforening i 2022 hadde han bodd ei tid i et naboland og snakket ikke arabisk.

Dermed måtte de snakke gjennom Google Translate, og flere av disse meldingene ble lagt fram for retten.

Egentlig skulle flere avhør av gutten vært avspilt, men på grunn av tiltaltes utagering er dette forskjøvet.

Politiet la frem bevis under rettens andre dag på tirsdag. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Husker saken for alltid

Politimannen som pågrep faren var også vitne i retten i dag.

Da politiet skulle pågripe faren etter bekymringsmeldingen, valgte de å utløse brannalarmen i bygget.

Da den mistenkte ikke kom ut av døren fra leiligheten, banket politiet på.

Politimannen stopper litt i forklaringen og blir gråtkvalt i stemmen.

– Inne i leiligheten fant vi gutten bundet, helt apatisk. Jeg har en sønn som er like gammel. Det skjærer i et pappahjerte og et menneskehjerte når man ser en gutt som har det skikkelig dårlig og ligger nesten døden nær. Jeg har gått mange fjellturer i ukene etterpå, men det påvirker meg og er en sak jeg kommer til å huske, sier politimannen.

Etter at faren var pågrepet sa han uoppfordret:

– Jeg vet hvorfor dere er her, jeg har vært en dårlig far sa mannen som nå er tiltalt.

Ifølge politiet framsto han som rolig og bevisst, og han skjønte hvorfor politiet kom.

En venn av faren hadde meldt fra.

– Da vi kom inn i leiligheten visste jeg hvor soverommet var, og jeg ser en liten gutt ligge fastbundet, han ligger helt stille med armene ned og er bundet på begge beina, sa den kvinnelige politibetjenten.

– Jeg forsøkte å si på flere språk at nå er du trygg, da jeg smilte til han smilte han tilbake, sier hun.

Det er satt av syv dager til saken i Hordaland tingrett. De neste dagene vil retten blant annet få vitneforklaringer fra bekjente av tiltalte og psykologer.