«Det er flere vilkår som må være oppfylt for å få innvilget en søknad om familiegjenforening. Se veileder på udi.no: https://www.udi.no/skal-soke/familieinnvandring/?c=xxx. Situasjonen i Gaza har ikke ført til at det er noen endringer i vilkårene. Hvis ikke alle vilkårene for familieinnvandring er oppfylt, vurderer vi alltid om det skal gis en tillatelse på grunnlag av sterke menneskelige hensyn. De menneskelige hensynene kan være av ulik art. Terskelen for å få en tillatelse etter denne bestemmelsen er imidlertid høy. At lov og forskrift lister opp en rekke personkategorier som normalt vil få innvilget oppholdstillatelse hvis vilkårene er oppfylt, sier samtidig mye om hvem som ikke kan få oppholdstillatelse. Dette gjelder både voksne og mindreårige søkere. Bestemmelsene om sterke menneskelige hensyn er ikke ment å omfatte forhold som vil kunne gjelde for et stort antall søkere. Det må foreligge spesielle eller tungtveiende forhold som skiller saken fra et større antall saker dersom tillatelse skal gis. Hvis det er sikkerhetssituasjonen i hjemlandet eller den humanitære situasjonen der som er hovedargumentene for oppholdstillatelse i Norge, så vil saken falle utenfor reglene om familieinnvandring. »