Familiefar fikk prissjokk av Vy: – Bærekraft er et valg for de økonomisk privilegerte

Da Espen Vesteraas og familien skulle på høstferie i Vinstra, nord for Lillehammer, fikk de sjokk da de prisen på togbillettene.

For to voksne og et barn ville en tur til Vinstra fra Bergen og tilbake ha kostet familien nærmere 8200 kroner.

– Når det er så dyrt, klarer jeg ikke å prioritere bærekraft, sier Vesteraas.

Billigere med diesel og nye dekk

Turen skulle egentlig gått med Bergensbanen til Oslo, og derfra videre med Dovrebanen til Vinstra.

På grunn av den høye prisen valgte familien i stedet å kjøre selv med bil.

– Det var dessverre et enkelt valg, sier Vesteraas

Espen Vesteraas mener bærekraft er for de økonomisk privilegerte. Foto: Mia Størksen / NRK

Han forteller at de sparte penger på å ikke velge tog, selv om de kjøpte nye vinterdekk og betalte for diesel og bompenger på turen.

Vesteraas synes det er dumt at det skal være så dyrt å velge et miljøvennlig alternativ.

– Bærekraft må være tilgjengelig for de fleste for at det skal være bærekraftig, sier han.

Vy vil ikke kommentere

Regiondirektør for Vy tog vest, Yvonne Torgersen Hetlevik, ønsker ikke å kommentere regnestykket som gjorde at familien Vesteraas droppet tog og heller brukte bil til Vinstra.

Hetlevik sier likevel at hun mener selskapet har gode tilbud til sine reisende.

– Er du tidlig ute med å bestille, kan du få en billett fra Bergen til Oslo til 269 kroner. Det er ikke spesielt dyrt i forhold til å fly, sier Hetlevik.

Vy øker avgangene fra fire til seks tog hver vei på Bergensbanen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Vesteraas forteller at da han skulle bestille togbillettene var det mellom en og tre uker til avreise.

– Uansett er 8000 kroner en så høy pris at miljøvennlige valg ikke er tilgjengelig for folk flest. Så dyrt kan det faktisk ikke være, sier han.

Togtilbudet mellom Bergen og Oslo blir fra 1. mai styrket med ytterligere to daglige avganger hver vei. Men det betyr ikke nødvendigvis at det blir billigere.

– Det blir flere billetter å velge mellom. Dermed kan det også være enklere å finne billetter til den laveste prisen, sier Hetlevik.

– Prisen må ned

– Prisen på tog er nødt til å gå ned for at folk skal velge tog fremfor fly, sier Ida Thomassen, nestleder i Framtiden i våre hender.

I mars 2023 publiserte organisasjonen en rapport med tall fra Eurostat som viste at strekningen mellom Bergen og Oslo er en av de mest flydde strekningene i hele Europa, selv om den har god togforbindelse.

Også Oslo – Trondheim og Oslo- Stavanger inne på topp ti i Europa.

Ida Thomassen fra Framtiden i våre hender sier at vi må redusere antall flyreiser, og gå over på andre alternativ som tog. Foto: Knut Neerland / Framtiden i våre hender

– Skal vi få ned antallet flyreiser, trenger vi flere rimelige miljøvennlige alternativer. Det er helt hårreisende at Norge har tre av de ti mest flydde strekningene i Europa, sier Thomassen.

Hun syns det veldig bra at Vy setter inn flere tog på Bergensbanen, men sier at man også er nødt til å gjøre noe med prisen for å få folk til å faktisk velge tog.

Mener folk må slippe å blø i lommeboken

– Om vi skal omstille oss til et nullutslippssamfunn, kan ikke vi basere oss på at folk skal blø i lommeboken, sier Thor Haakon Bakke, bypolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne i Bergen og tidligere byutviklingsbyråd.

Bakke mener det er et paradoks at om folk skal velge miljøvennlig, må de betale mer enn om man velger det som forurenser mest.

– Det er synd hvis folk må ofre sin private økonomi for å ta bærekraftige reisevalg. Dette er det først og fremst storting og regjering som må gjøre noe med, sier han.

Thor Haakon Bakke (MDG) syntes det er synd at folk må ofre privat økonomi for å ta bærekraftige reisevalg. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Departementet: – For folk flest

Seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet, Kristin Bentdal Larsen, sier at regjeringen har som målsetting at jernbanen skal være et attraktivt og pålitelig framkomstmiddel for alle reisende.

Likevel peker hun også på paradokset rundt togprisene.

– På den ene siden skal prisen være høy nok til å dekke mest mulig av kostnadene, men på den andre siden skal den være lav nok til at det er tilgjengelig for flest mulig, sier hun.