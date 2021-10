Politikerne i Bergen har kranglet høylytt om hvor Bybanen skal bygges til Åsane.

Valget står mellom tunnel eller over foran de ikoniske middelalderhusene på Bryggen, som står på Unescos verdensarvliste.

Mange i Bergen mener at Bybanen vil blokkere for sikten for Bryggen, eller utgjøre en trussel mot verdensarven.

Men nå har kommunen sine fagfolk konkludert i saken.

– Vår anbefaling er tydelig. Vi anbefaler dagalternativet gjennom sentrum, sier prosjektleder Solveig Mathiesen for Bybanen til Åsane i Plan og bygningsetaten.

ANBEFALER BRYGGEN: Prosjektleder Solveig Mathiesen i Plan og bygningsetaten anbefaler tydelig at Bybanen bygges over Bryggen. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Tryggere for verdensarven

Den nye gjennomgangen viser at bybanetraseen langs Bryggen er billigere, raskere på plass og mer tilgjengelig for folk enn tunnelalternativet.

I tillegg mener fagfolkene at dagalternativet er en tryggere løsning for verdensarven.

De peker videre på at en utbygging i sentrum vil oppruste byrommene, og mener at det er en klar positiv konsekvens av å bygge Bybanen nettopp her.

– Vi anbefaler ikke å gå videre med tunnelalternativet, sier Mathisen.

Bybanen har pr dags dato endeholdeplass ved Byparken i Bergen. Valget står nå mellom å lage en tunnel fra Bergen Sentrum og videre nordover eller å legge den nye traseen foran de ikoniske middelalderhusene på Bryggen.

Dette viser utredningen av bybane-alternativene Ekspandér faktaboks Tunnelløsningen vil koste 3,4 milliarder kroner å bygge, mens alternativet langs Bryggen – dagløsningen – vil koste 1,2 milliarder kroner.

I tillegg vil tunnelalternativet kreve mellom 70 og 100 millioner kroner i årlige driftskostnader. For Bryggen-alternativet er prisen 10 millioner kroner i året.

Byggingen av tunnelen vil medføre utslipp av 13830 tonn CO₂-ekvivalenter. For Bryggen-alternativet er utslippet 5950 tonn CO₂-ekvivalenter. Forskjellen tilsvarer utslipp tilsvarende et års kjøring med cirka 4500 bensinbiler.

Det vil være over tre ganger så mye steinmasser man må kvitte seg med dersom man bygger tunnel.

Tunnelen vil ta lengre tid å planlegge og lengre tid å bygge. Totalt vil tunnelløsningen gjøre at den nye Bybanen kan åpne 3 til 4 år senere enn Bryggen-alternativet.

Flere bygg må rives hvis man skal bygge tunnel.

Bryggen-alternativet vil være tilgjengelig for flere folk. Holdeplassene vil kunne betjene 22 prosent flere husstander på grunn av hvor i Bergen man plasserer de nye holdeplassene.

Tunnelalternativet har ett minutt raskere kjøretid gjennom sentrum. Men gangtiden fra de nye holdeplassene til store deler av sentrum vil være lengre med tunnelalternativet.

Begge alternativ har negative konsekvenser og utgjør risikoer for kulturminneverdier. Bryggen-alternativet går gjennom områder med svært høye kulturminneverdier, men fagfolkene sier de har løsninger for å begrense konflikt for kulturmiljø og kulturlag. Tunnelen vil komme i konflikt med verneverdige bygninger i Øvregaten og i Heggebakken. I tillegg vil det være risiko for grunnvannssenkning og setningsskader.

Byrådet mangler flertall

Mens tunnelløsningen vil koste 3,4 milliarder kroner å bygge, vil traséen langs Bryggen koste 1,2 milliarder kroner.

Bystyret i Bergen skal ta stilling til hvor Bybanen skal legges 24. november.

Det store spørsmålet er nå: Hvilket alternativ vil bystyret stemme på?

Byrådet i Bergen (Ap, MDG, KrF og V) styrer i mindretall, og er avhengig av støtte fra andre partier for å få gjennomført politikken sin.

De har til sammen 25 representanter i bystyret. Med SV har de totalt 31 stemmer for Bryggen-alternativet.

Men for at et av alternativene skal gå gjennom, trengs det 34 stemmer.

Arbeiderpartiet lover å gå dypt inn i dokumentene, men vil i utgangspunktet fortsatt ha Bybanen over Bryggen.

– Det er ikke kommet fram noe hittil som nær sagt gjør det enkelt å få til en tunnelløsning, sier leder Geir Steinar Dale i Ap Bergen.

IKKE ENKELT MED TUNNEL: Leder Geir Steinar Dale for Arbeiderpartiet i Bergen mener at det ikke har kommet fram noe som gjør det enkelt å gå for en tunnelløsning. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Har ikke endret mening

Gruppeleder Harald Victor Hove (H) elsker tunnelen, og vil heller spare på andre steder på traséen. Etter at fagfolkene presenterte prislappen mandag, sto Hove fortsatt på at tunnelen burde bygges.

– Det er full seier for oss å se at en tunnelløsning er mulig, og definitivt gjennomførbart, sier han.

Heller ikke Senterpartiet eller Rødt har endret mening grunnet prislappen.

Da NRK snakket med Senterpartiets gruppeleder torsdag sa Anne Brit Reigstad at de også må vurdere kostnadene ved å stenge ned byen.

– Vi må vurdere uforutsette problemstillinger som kan oppstå ved bygging på Bryggen verdensarvområde, sa hun torsdag.

Må dobbeltsjekke rapporten

Etter fagfolkenes konklusjon ble lagt fram fredag, sår hun tvil om rapporten.

– Vi vet ikke om dette er godt nok utredet. Vi må se på det som ble fremlagt, og se om det er en likeverdig vurdering, sier hun.

Senterpartiet gikk til valg på at de ønsket Bybanen i tunnel, og trakk seg i forhandlingene etter valget grunnet et ultimatum om nettopp Bybanen.

Også Rødt har vært motstandere av Bybanen over Bryggen.

Gruppeleder Odd Arild Viste i Rødt sier at de nå vil se nærmere på hva fagfolkene faktisk har skrevet.

– Men alt handler ikke om faglige vurderinger. Det er et klart flertall for tunnelalternativet i befolkningen. Det er viktig for oss, sier han.

VIL HA TUNNEL: Senterpartiet gikk til valg på at de ønsket bybane gjennom tunnel. Dersom tunnelen skal bygges vil Bybanen ha et nytt stopp i Bergen sentrum ved politistasjonen i Allehelgens gate. Foto: Jon Bolstad / NRK

Vil helst ikke ha Bybanen

FNB, Frp og seks uavhengig representanter vil helst ikke ha Bybanen i det hele tatt.

For bompengepartiet er det uansett viktigst at Bryggen ikke får bybane.

– For oss er Bryggen et kulturminne, og en nasjonalskatt som vi er nødt å bevare, sier gruppeleder Cesilie Tveit i FNB.

Alternativene må statlig finansieres, slår hun fast.

Totalt er 30 representanter i utgangspunktet for tunnelløsningen.

Rødt kan bli viktig brikke

Det betyr at Rødt kan bli en viktig brikke frem mot valget som skal tas om en og en halv måned.

Bryggen-tilhengerne kan få flertall om de får med seg Rødt på å endre mening.

– I utgangspunktet til det være mulig. Vi har jo bedt om en utredning, så vi må jo være villige til å se på saken ut fra kunnskapen vi har nå, sier Viste.