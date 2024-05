Eritreisk arrangement: Førebur seg på samanstøytar i Bergen

Politiet i Bergen førebur seg på bråk og samanstøytar i dag. Ei markering av den eritreiske nasjonaldagen startar rundt klokka 15, og politiske motstandarar av arrangørane har varsla ein motdemonstrasjon. I haust i fjor enda same typen markering i store samanstøytar mellom dei to gruppene. Stabssjefen i politiet, Gustav Landro, seier til NRK at dei har kontakt med begge sider av konflikten, og han håpar at markeringa kan skje utan vald.