Eldre på sykehjem har ikke fått besøk på seks måneder

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det ringer på ytterdøren til 83 år gamle Ruth Hermansen i Solheimsviken i Bergen. En gang i uken kommer det en besøksvenn fra Røde Kors.

– Jeg sitter mye alene, og gleder meg til hver mandag. Da blir ikke uken så lang, sier hun.

Men alle er ikke like heldige som henne. Røde Kors' besøksvenner er nemlig ikke velkommen inn på sykehjem så lenge koronapandemien pågår.

Har ikke hatt besøk på et halvt år

Røde Kors sine besøksvenner er kjærkommen sosial kontakt for mange eldre.

Men under koronapandemien har flere sykehjem tolket smittevernsreglene for strengt, mener de. Dette rammer spesielt sykehjemsbeboere som ikke har familie eller andre pårørende.

– Vi kjenner til et par tilfeller der beboere på sykehjem ikke har pårørende. De har likevel ikke kunnet få besøk av frivillige, sier Tone Kristine Kolbjørnsen som er koordinator for besøkstjenesten i Bergen Røde Kors.

Organisasjonen er bekymret over at eldre på sykehjem får for lite sosial kontakt. Kolbjørnsen frykter at dette går utover helsen deres.

– Vi håper det går an å finne ordninger som gjør at aktiviteten kan gjenopptas, sier Kolbjørnsen.

KORONADØDSFALL: Fyllingsdalen sykehjem i Bergen er et av sykehjemmene i kommunen som har hatt koronadødsfall. Sykehjemmet har også en egen avdeling for koronasmittede. Foto: Synnøve Horvei / NRK

– Unødvendig strengt

Besøkstjenesten til Røde Kors får støtte fra statssekretær Frøydis Høyem i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hun stiller spørsmål ved at familie er velkommen inn på sykehjem, men ikke besøksvenner.

– Noen steder er reglene for besøk unødvendig strenge, sier Høyem.

Hun mener kommunene må bruke mer skjønn og sunn fornuft i hvert enkelt tilfelle.

BEGRENSER ADGANGEN: Helsebyråd Beate Husa i Bergen mener smittesituasjonen gjør at det er gode grunner for å begrense adgangen til sykehjemmene. Foto: Synnøve Horvei / NRK

– Har fått kjeft

Bergen er en av kommunene som har vært gjennom en alvorlig smittebølge de siste ukene.

Kommunen opplevde også at mange eldre på sykehjem døde av korona i starten av pandemien.

– Vi har fått kjeft for å være for strenge. Samtidig vet vi at denne sykdommen er veldig dødelig for akkurat denne gruppen vi snakker om her, sier helsebyråd i Bergen Beate Husa (KrF).

Hun mener smittesituasjonen gjør at det er gode grunner for å begrense besøk på sykehjem til et minimum.

– Vi mener det er viktig å prioritere besøk fra pårørende, sier Husa.

GRUNNLEGGENDE: Psykolog Elisabeth Schanche sier behovet for sosial kontakt er grunnleggende, og at man kan bli syk av å være ensom. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Grunnleggende behov

UiB-førsteamanuensis Elisabeth Schanche mener koronasituasjonen gjør det ekstra viktig at de ansatte på sykehjemmene har god kontakt med beboerne.

– Sosial kontakt er et helt grunnleggende behov vi mennesker har. Vi er dypt sosiale vesener, påpeker hun.

Psykologen forklarer at det sosiale behovet kan spores svært langt tilbake. Hun mener det kan knyttes til at mennesker har vært svært avhengig av hverandre for i det hele tatt å overleve.

Hun sier at vi rett og slett kan bli syke av å være ensomme.

– Kroppen vår henger så tett sammen med tanker og følelser. Forskning viser at ensomhet kan gjøre oss stresset, og det kan også svekke immunforsvaret, forteller Schanche.