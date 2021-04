Du trudde kanskje vinteren var over? Sundag kjem det snø

– Det er ikkje uvanleg at det kjem snø i april, men folk er alltid like overraska. Folk er innstilt på at våren er her, seier statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved.

Frå søndag kveld til måndag kveld er det mykje snø i vente. I låglandet kan det lokalt koma mellom 5 og 15 centimeter snø i laupet av desse 24 timane i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag. I høgda kan det koma meir.

– Temperaturen fell ganske brått på sundagen. I Bergen sentrum kan det vera 5–6 grader på føremiddagen, så kan det koma ned mot – 2 på berre nokre timar, seier meteorologen.

Sidan snøen kjem bygevis, er det vanskeleg å vita akkurat kor mykje snø som kjem kvar. Sidan lufta er ganske ustabil, kan det også koma torden og hagl.

Om snøvêret er det sendt ut gult farevarsel.

– Det er fordi det ser ut til å leggja seg, også i låglandet. Og så tar me omsyn til kvar me er i sesongen, seier Valved.

Kriteriet for å senda ut gult farevarsel er elles at det kjem mellom 5 og 25 centimeter snø i ytre strok.

Ikkje berre eit blaff

Ikkje berre ser det ut til at snøen som kjem mot slutten av helga ser ut til å kunna leggja seg. Det kan også koma snø litt av og på lenger ut i neste veke.

– Det er ikkje nødvendigvis berre eit lite blaff, men det er litt tidleg å koma med detaljar, seier meteorologen.

Snøen kjem fordi det er ein kald luftstraum frå nord som iallfall varar til onsdag.

– Ikkje bruk slutten av påsken til å leggja om til sommardekk. Det kan ein venta litt til med, seier Valved.

Og akkurat det var det kanskje ikkje så mange som tenkte på i Trondheim i dag. Der har snøen allereie kome.

Frå sundag kveld til måndag kveld kan det også koma ein del vind i tillegg til snø i fjellet. Det kan skapa snøfokk på heimreisedagane.

– Ein må smørja seg med tålmod, seier Valved.

TYHOLT: I Trondheim har det i dag snødd. Over helga kjem det meir. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

Kraftige bølgjer kjem frå Svalbard

Den kalde luftstraumen gjer også at bølgjene som kjem nordfrå får god tid til å byggja seg. Dei kjem heilt frå Svalbard til dei treff kysten. Bølgjene ser ut til å verta sterke særleg måndag og tysdag.

– Om ein har fått båten ut i påsken er det lurt å fortøya den ekstra godt. Ikkje legg ut i småbåt, særleg måndag. Det er store krefter i sving og mykje drag i sjøen, seier meteorologen.