Drapssiktet 17-åring fengslet

Ytterligere to personer ble i dag fengslet, siktet for drap eller medvirkning på drap på en 18 år gammel mann i Bergen sentrum i november.

Fra før er en 22 år gammel mann siktet og fengslet for det samme.

Mannen døde av en overdose, men politiet er overbevist om at han ikke fikk den i seg frivillig.

– Den siktede kvinnen ble fengslet for fire uker, mens 17-åringen er fengslet i to uker. Det var også det maksimale vi kunne be om på grunn av hans unge alder, sier politiadvokat Janne Heltne til NRK.

Politiet ble varslet om dødsfallet etter at en video av den livløse mannen ble publisert i sosiale medier, på en konto tilhørende en av de tre siktede.

Alle de tre skal nekte straffskyld.