Overdosedødsfall i Bergen endret til drap

Det var 20. november i fjor at en 18 år gammel mann ble funnet livløs i en leilighet i Bergen sentrum. Han ble senere konstatert død av overdose.

Da politiet ankom befant det seg tre personer i leiligheten, i tillegg til avdøde. De ble alle tre siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. To ble også siktet for å ha filmet avdøde.

I en en pressemelding melder Vest politidistrikt at nye opplysninger gjør at dødsfallet nå er kodet om til drap.

En 21 år gammel mann er pågrepet og vil fremstilles for varetekstfengsling torsdag.