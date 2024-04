Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En mann i starten av 20-årene er siktet for drap etter at en 18 år gammel mann døde av overdose i Bergen i fjor.

– Det er de samlede opplysningene som er kommet inn under etterforskningen, som gjør at vi nå har siktet en av de tre som var i leiligheten for forsettlig drap, sier politiinspektør Janne Ringset Heltne til NRK og legger til:

– Dødsårsaken er en overdose, og mannen er siktet for å ha forsettlig drept 18-åringen med overdose. De to skal ha vært bekjente.

La ut video av avdøde på Instagram

Mandag 20. november 2023 fikk politiet melding om at en navngitt person hadde lagt ut en video av en livløs person på Instagram, og i videoen uttalt at vedkommende var død.

Politiet rykket da ut til en adresse i Bergen sentrum, hvor de fant en 18 år gammel gutt som var omkommet.

Da politiet ankom adressen, befant det seg tre personer i leiligheten – i tillegg til avdøde. De tre ble alle pågrepet og senere siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand.

Dette begrunnet politiet med at de tre hadde bidratt til at avdøde hadde fått i seg narkotiske stoffer, som satte ham i livsfare og deretter unnlatt å skaffe hjelp.

To av dem ble også siktet for å ha delt krenkende bilder, og for å ha filmet avdøde da han var livløs eller død.

Har etterforsket bredt

Politiinspektør Janne Ringset Heltne i Vest politidistrikt opplyser til NRK at politiet har etterforsket saken bredt siden hendelsen 20. november i fjor.

Politiet har gjennomført en rekke vitneavhør i saken og gjort tekniske undersøkelser. De har også fått bistand fra Kripos.

Politiinspektør Janne Ringset Heltne i Vest politidistrikt. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

– Det er en samlet vurdering av de opplysningene som er kommet fram, som gjør at vi mener at det er grunnlag for å sikte én av de tre for forsettlig drap, sier Heltne.

Politiinspektøren opplyser at etterforskningen videre vil pågå med full styrke. Den siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen.

Utelukker ikke flere pågripelser

Ifølge Vest politidistrikt viser obduksjon av den avdøde at han døde av en overdose.

– Hvorfor har det så lang tid å etterforske saken?

– Vi har hatt mange ressurser på saken hele veien. De tre som opprinnelig var siktet for hensettelse i hjelpeløs tilstand har alle vært pågrepet. Så har det tatt noe tid å få fremskaffet disse opplysningene, men nå er vi altså der at vi mener at vi har nok opplysninger for å sikte den da 21 år gamle mannen for forsettlig drap, sier Heltne.

– Etterforskningen pågår fortsatt og vi utelukker ikke flere pågripelser. Per nå har vi ikke grunnlag for å pågripe eller fengsle flere.

Den siktedes forsvarer er Agnieszka Bulat. Hun skriver til NRK at hun verken har mottatt siktelse eller fengslingsbegjæring, og vil derfor ikke kommentere saken.

– Familien har hatt det tungt

Aleksander Gonzalo Sele er bistandsadvokaten for de etterlatte til den omkomne 18-åringen. Han forteller at familien har vært dypt preget av uvissheten rundt hans død.

Aleksander Gonzalo Sele er bistandsadvokaten for etterlatte til den omkomne 18-åringen. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

– Det har vært et miljø hvor det har gått mye rykter, noe familien helt klart har vært preget av, sier Sele til NRK og legger til:

– Familien og foreldrene til den avdøde er glad for at politiet har etterforsket saken bredt, og for at det nå ser ut til å ha kommet et gjennombrudd i saken. Men det er klart at de har det tungt, og at de derfor ønsker mest mulig fred.