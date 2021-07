Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sesongen 2021 har hittil vært et sammenhengende mareritt for Brann. Én fattig seier og to uavgjort er beholdningen foran kveldens bortekamp mot tabellfirer Kristiansund.

Med bare fem poeng på elleve kamper ligger Kåre Ingebrigtsens menn helt sist på tabellen, med henholdsvis en og to kamper mer spilt enn bunnrivalene Stabæk og Mjøndalen.

– Brenner blått lys for Brann

Et slikt utgangspunkt fører som regel til direkte nedrykk ved sesongslutt, viser historikken.

Siden 2009 er det kun Tromsø som har klart å overleve i Eliteserien etter en så dårlig start.

– Nå brenner det et blått lys for Brann. Det er absolutt teoretisk mulig å overleve, men det kommer til å bli fryktelig tøft. Jeg tror ikke de klarer det, for jeg ser ingen fremgang, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp, som selv spilte for Brann i 2011.

Nyansatt sportssjef i Brann, Jimmi Nagel Jacobsen, forsikrer om at han har troen på eliteseriespill også i 2022.

– Den er sterk. Vi mener vi har kvalitetene til å snu det, og vi tror på det hver dag vi går på treningsfeltet, sier Jacobsen til NRK.

Lag med seks poeng el. mindre etter 11 serierunder siden 2010 År Lag Poeng Poeng ved sesongslutt Utfall 2021 Brann 5 ? ? 2020 Aalesund 6 11 Rykket ned 2020 Start 6 27 Rykket ned 2018 Sandefjord 5 23 Rykket ned 2017 Viking 5 24 Rykket ned 2016 Start 5 16 Rykket ned 2015 Tromsø 6 29 13. plass 2015 Sandefjord 6 16 Rykket ned 2012 Fredrikstad 6 30 Rykket ned 2012 Stabæk 1 17 Rykket ned 2010 Sandefjord 4 12 Rykket ned

KLARTE DET: Tromsøs Zdenek Ondrasek og trener Bård Flovik jubler for 3-1-seier over Bodø/Glimt og fornyet kontrakt i Eliteserien 1. november 2015. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB Scanpix

Snudde katastrofesesong for TIL

I 2015 var det trener Bård Flovik som ledet Tromsø til fornyet kontrakt. Han ber Kåre Ingebrigtsen og Brann-spillerne ha fokus på seg selv, stenge ute alt ståket rundt klubben og ta én kamp av gangen.

– Jeg tror absolutt Brann kan klare seg. Men da gjelder det å få en opptur og en oppmuntring nå ganske snart, slik at de kjenner på at det er mulig. Vinner de mot Kristiansund i dag eller mot Tromsø lørdag, så kan det snu, sier Flovik.

Laget hans tok mange poeng utover høsten og berget plassen etter 3-1-seier hjemme mot erkerival Bodø/Glimt i siste serierunde.

– Vi ble hakket mer kynisk, hadde fokus på resultat og spilte effektivt ut fra det spillermateriellet vi hadde. Det ble jeg kritisert for, men det handlet om å hente poeng, sier Flovik.

– Ikke sikkert Brann trenger 30 poeng

30 poeng regnes som «overlevelsesgrensen» i Eliteserien, en poengsum som normalt skal gi minst kvalifisering. Skal Brann klare den, må de ta 25 poeng på de resterende 19 kampene. Det utgjør et poengsnitt på 1,3 fremover.

Hittil har Kåre Ingebrigtsen et poengsnitt på 0,92 per kamp siden han tok over som Brann-trener i august i fjor. Snittet så langt i 2021 er 0,45.

– Det er ikke sånn at Brann må ha 30 poeng. De må bare ha to andre lag bak seg. Da holder det å ha litt flaks med hvor dårlige de andre svakeste lagene er, og akkurat nå ser de ganske svake ut, sier Carl-Erik Torp.

HAR IKKE TROEN: NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, tror Brann rykker ned hvis det ikke tas drastiske grep på Brann Stadion. Foto: Julia Marie Naglestad

Tidligere TIL-trener Flovik er enig.

– Slik sesongen har vært hittil, virker det svært sannsynlig at poengsummen for å klare kvalik i år blir lavere enn 30.

I 2015 sikret Start kvalikplass med bare 22 poeng. Brann havnet selv på kvalik i 2014 med 29 poeng. Høyeste poengsum siden 2010 hadde Sogndal i 2011, som tok 34 poeng og likevel måtte ut i kvalik.

Vil styrke stallen

Branns nye sportssjef, danske Jimmi Nagel Jacobsen, har tidligere gjort det klart at klubben akter å handle når overgangsvinduet åpner.

Ifølge BT ønsker Brann seg spissen Torgeir Børven (29), som spiller for tyrkiske Ankaragücü. Herning Folkeblad hevder at den kontraktsløse danske keeperen Mikkel Andersen (32), som inntil nylig spilte for FC Midtjylland, kan være på vei til Brann.

Sportssjefen i Brann, Jimmi Nagel Jacobsen, sier Brann er godt i gang med jakten på forsterkninger.

– Det er et pågående arbeid som vi er godt i gang med. Vi følger godt med for å se hvilke muligheter vi kan ha til å forsterke oss. Viktigst blir det likevel å få ut det beste av de spillerne vi har i dag, sier Jacobsen.