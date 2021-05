19-åring enda marerittstarten til Brann: – Ein genistrek

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Etter seks strake tap, var det før kveldens kamp klart at Brann hadde hastverk med å ta tre poeng.

Dermed slapp dei å tangera Kongsvinger sin "rekord" frå 1999, nemleg å tapa dei sju fyrste kampane i ein eliteseriesesong.

– Det var sinnsjukt viktig og sinnsjukt deilig. Eg føler me er fokuserte i 90 minutt, seier den lokal ungguten Ole Martin Kolskogen etter kampen.

Stopparen er nøgd med toppnivået til laget.

– Det er om å gjera å gjera mest mogeleg ut av det.

Sigeren var eit faktum etter at både Heggebø og Simba skåra sine fyrste mål.

Tett kampprogram

Saman med Rosenborg er det berre Brann som har spelt sju kampar dei siste 21 dagane.

Til dømes var dagens kamp Strømsgodset sin fjerde i årets sesong.

Brann-trenar Kåre Ingebrigtsen meiner oppsettet har vore ufordelaktig for Brann.

– Det er ikkje noko å lura på. Men me har heldt kjeft og malt på.

Ingebrigtsen er nøgd med å ha sett inn Heggebø.

– Det var ein genistrek. Aune kom inn og viste tilstadeverelse, seier trenaren.

Klart best i fyrsteomgang

Etter ti minuttar spelt, var det tydeleg at det var heimelaget som hadde tenkt til å styra kampen. Daouda Bamba hadde sett ballen ein liten meter til høgre for målet, og Robert Taylor tvang Strømsgodset sin keeper Viljar Myhra til å liggja vassrett for å redda eit skot frå venstre.

Etter 12 minuttar var spelt vart Taylor lagt i bakken av Ingimundarson innanfor 16-meteren. Petter Strand sette straffa halvhøgt til høgre i målet, men Myhra fiska ballen over tverrliggaren.

Det heile likna ein marerittreprise frå torsdagens kamp mot Stabæk, men berre sekundar etter skåra 19 år gamle Aune Heggebø sitt fyrste mål for dei raude bergensarane. Ein umarkert Heggebø kunne stiga opp på bakerste stolpe og enkelt stanga ballen i mål.

Rett før halvtimen var spelt på stadion, vart det igjen klart kven som styrte spelet. Daouda Bamba stod klar til å styra inn eit innlegg frå Robert Taylor. I staden hamna det knallharde innlegget i foten til bortelaget sin forsvarar Gustav Valsvik, som sneik ballen forbi Myhra til stillinga 2-0.

DEILIG: Brann feirar 2-0 leiinga etter Valsvik sitt sjølvmål. Foto: Marit Hommedal / NTB

Tettare i andreomgang

Då laga kom tilbake frå garderoben, var det tydeleg at også bortlaget ville skåra. Der Brann stort sett kontrollerte spelet i fyrsteomgang.

Strømsgodset kom stadig nærare å skåra på heimelaget. Til slutt var det likevel Brann som greidde å setja ballen i nota, også i andreomgang.

Med fem minutt igjen på klokka slo Fred Friday ein feilpasning, som Moonga Simba plukka med seg og sette i mål.