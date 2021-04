Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Emilie Kristine Andersen Bjugn bor på Askøy og har nesten alle sine familiemedlemmer i Danmark. Når hun denne våren ønsker å besøke mormoren i utlandet defineres det som en «nødvendig» utenlandsreise.

Dermed vil hun slippe å gjennomføre karantenetiden på karantenehotell ved hjemkomst til Norge.

Årsak til at reisen er nødvendig: Hennes mormor er kreftsyk og går på livsforlengende behandling.

– Slik det er nå, anser regjeringen det som nødvendig at min sju måneder gamle datter får møte oldemoren sin kun fordi hun er døende, sier Bjung.

Annen karantene fordi familien er frisk

For Carolin Günter er situasjonen en annen.

Günter bor med sin norske samboer og deres ett år gamle datter Lotta på Andenes i Nordland. Hun ønsker å reise for å besøke familien sin i Tyskland i mai.

Reisen til Günter defineres som en «unødvendig» reise, og når hun kommer tilbake venter ti dager på karantenehotell.

Årsak: Hennes familiemedlemmer er friske.

De nye reglene om at man må gjennomføre karantenetiden på karantenehotell etter «unødvendig» reise ble innført 29. mars.

Både Günther og Bjugn er hoderystende til reglene. De forstår ikke hvorfor helsetilstanden til familien avgjør om man havner på karantenehotell eller ikke.

FORTVILER: Carolin Günter fortviler over at reiser for å besøke sine nærmeste ikke blir definert som en «nødvendig» reise.

– For meg er denne reisen nødvendig. For oss er det å se våre nærmeste helt nødvendig, og særlig når vi har et lite barn i tillegg, sier Günter og fortsetter:

– Familien min risikerer å miste muligheten til å se oldebarnet og barnebarnet sitt vokse opp. Det er bare tid som er tapt, som vi aldri får tilbake.

Kommuneoverlege: – Besøk frå barnebarn er ei nødvendig reise

Føler seg urettferdig behandlet

Regjeringen har laget flere unntak fra regelen om obligatorisk karantenehotell. Unntaket gjelder blant annet for norske studenter som studerer i utlandet og enkelte arbeidsreisende som kommer til Norge.

– Når regjeringen lager unntaksregler tenker de aldri på dem som har sine nærmeste i utlandet. Det er urettferdig, sier Günter.

Günter understreker at hun ikke har et ønske om å slippe karantene, men at karantenen skal kunne gjennomføres i deres eget hjem.

– Dette er veldig frustrerende. Hadde reglene vært like for alle hadde det vært en annen sak, sier Günter.

Et utvalg av regjeringen sine definisjoner på «nødvendige» reiser Ekspandér faktaboks Hovedregelen er at tilreisende til Norge plikter å gjennomføre karantenetiden på karantenehotell, men enkelte grupper er unntatt fra denne plikten: – De som er bosatt eller har fast bopel i Norge er kun unntatt fra plikten til opphold på karantenehotell dersom reisen er nødvendig. Med «nødvendig» reise menes arbeidsreiser, reiser fra studier i utlandet og andre reiser som er begrunnet i sterke velferdshensyn. – Reiser til og fra Norge anses som nødvendig for studenter som er bosatt i Norge, men som studerer i utlandet og deres husstandsmedlemmer. Kravet om at personene må være bosatt i Norge, gjelder også for husstandsmedlemmene. – Studiereiser ut av Norge for studenter ved norske studiesteder vurderes på samme måte som arbeidsreiser og kan anses som nødvendig dersom det bekreftes av studiestedet. – Reiser som er nødvendig av sterke velferdshensyn:

Sterke velferdshensyn vil eksempelvis være eget barns fødsel, besøk til nærstående som er alvorlig syk eller døende, eller deltakelse i begravelse eller bisettelse til nærstående. Et annet eksempel kan være reiser til utlandet for å motta nødvendig medisinsk behandling. Besøk til ektefelle, kjæreste eller andre nære relasjoner som ikke er alvorlig syk anses ikke som sterke velferdshensyn i denne sammenheng. – Dersom det ikke kan dokumenteres at reisen er nødvendig må den innreisende oppholde seg på karantenehotell hele karantenetiden, eller inntil det kan dokumenteres negativt testresultat ved PCR-test tatt tidligst syv døgn etter ankomst.

Nå etterlyser Günter et unntak fra kravet om karantenehotell for de med familie i utlandet. Hun setter spørsmålstegn ved hvorfor enkelte grupper er unntatt regelen.

– Med tanke på smitterisiko ser jeg ingen forskjell på en student eller arbeidsreisende som kommer hjem fra utlandet, og når jeg selv kommer hjem fra utlandet, sier Günter.

STOLTE BESTEFORELDRE: Tyske Conny og Jürgen Günter viser stolt frem barnebarnet under et besøk sommeren 2020. Foto: Privat.

Helsetilstand burde ikke være avgjørende

Bjung stiller seg enig i at karantenen burde kunne gjennomføres i sitt eget hjem, og mener regjeringen må skille mellom de som reiser på tradisjonelle fritidsreiser og de som besøker sine nærmeste som bor i utlandet.

Hun mener det følelsesmessige aspektet mangler i regjeringen sine definisjoner.

– For å pleie sin mentale helse og sine følelsesmessige behov er utenlandsreiser for å besøke familie, enten de er døende eller lever, nødt til å bli sett på som en nødvendig reise, sier Bjung.

– Det er livsviktig med sosial kontakt med de viktigste personene i livet ditt.

FAMILIETUR: Til venstre sitter mormoren til Bjung, Ulla Hansen på en familietur til Rhodos i 2018. Foto: FOTO / Privat

Vurderer ordningen om karantenehotell fortløpende

Helseminister Bent Høie og direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog er begge enige at regelen om karantenehotell så langt har vært vellykket.

– Det har bidratt til færre unødvendig reiser og bidratt til at vi fanger opp flere som vi ville vært bekymret for om overholdt karantenen om de hadde den hjemme, sier Bent Høie i et intervju med NRK.

– Karantenehotell har vært effektiv mot å redusere de faktiske importsmittetallene, sier Guldvog.

–Vil man se noe på kriteriene for hvem som skal på karantenehotell, og kanskje lette på disse etter hvert?

– Det er absolutt en mulighet. Vi vil følge det fortløpende, og vurdere hvor avhengige vi er av å ha den karantenehotell-ordningen. Vi vil se hvor vi kan justere, og eventuelt se om det er noen flere som kan unntas fra den ordningen, sier Guldvog.

IMPORTSMITTE: Karantenehotell er den beste løsningen mot importsmitte. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

VELLYKKET: Helseminister Bent Høie mener regelen om karantenehotell har fungert godt. Foto: Kamilla Marie Johnsen