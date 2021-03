Byrådet i Bergen raser mot Solberg etter ny E39 ble droppet: – Hun snakker usant

– Akkurat her vi står, døde en nabo. Hun gikk av bussen og ble påkjørt av en motorsykkel. Det er én av 15 dødsulykker siden Nordhordlandsbrua ble åpnet og trafikken her økte kraftig, sier Roy Heggelund.

Han er opprørt, der han står på en bussholdeplass ved den tette rushtrafikken på Hylkje på E39 nordover ut av Bergen.

Beboere i Bergen nord og Nordhordland har i mange år kjempet for å få utbedret veien fra Nordhordlandsbrua (Klauvaneset) til Vågsbotn i Åsane.

Veien er sterkt ulykkesbelastet, med både høy fart og ofte køer gjennom det tettbefolkede området.

For fire år siden kunne naboene juble da ny firefelts vei med tunnel ble lagt inn i Nasjonal transportplan (NTP). Men da Erna Solberg presenterte den oppdaterte planen fredag, var prosjektet ute av listen over prosjekter de neste seks årene.

Mange tusen kjører hver dag på veien mellom Nordhordland og Bergen. Her fra Nordhordlandsbrua kjemper folk om ny vei og tunnel på strekningen.

– Mangler støtte fra lokalpolitikere

Under pressekonferansen sa Solberg at strekningen mangler lokalpolitisk støtte. Derfor tok de ikke med prosjektet.

– Vi er veldig positive, men den har ikke lokalpolitisk støtte fra dem som styrer, og den har ikke vært en del av prioriteringen, sa statsministeren.

Påstanden fra Solberg setter full fyr i byrådslederen i Bergen:

– Det er en stor provokasjon, for det stemmer ikke i det hele tatt. Dette prosjektet har sterk støtte både i Vestland fylke og i Nordhordland, sier Roger Valhammer (Ap) til NRK.

Han viser til at strekningen var ett av tre prosjekt på ønskelisten Bergen kommunes sendte i forkant av Nasjonal transportplan, sammen med bybane til Åsane og ny E16 og Vossabane.

REAGERER: Byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer, reagerte med sjokk og vantro da han hørte statsministeren på pressekonferansen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Mener Bergen har fått viljen sin

Erna Solberg har i helgen ikke hatt anledning til å kommentere kritikken selv. I stedet viser Statsministerens kontor til statssekretær Rune Alstadsæter.

Han kjenner seg ikke igjen i kritikken. Han mener bergenserne har fått det de har bedt om med bybane til Åsane og ny E16 og Vossabane.

– Bergen har dermed fått innfridd sine to fremste ønsker i regjeringens forslag til NTP, sier Alstadsæter.

Om E39-prosjektet utdyper han Erna Solbergs poeng om den manglende lokalpolitiske støtten.

Han viser til at Bergen ønsker kollektivfelt i begge retninger på den nye veien, noe som kommer frem i kommunedelplanen fra Bergen kommune.

Kommunedelplanen er dokumentet som bestemmer trasé, kryss og vegstandard på den nye strekningen. Planen ligger på femte måneden fortsatt i systemene til Vegvesenet, før neste steg er at den blir lagt ut på høring.

– Byrådet i Bergen har som forutsetning for prosjektet Vågsbotn-Klauvaneset at to av de fire feltene på veien skal være kollektivfelt. Her er byrådet og Statens vegvesen uenige. Jeg oppfatter at arbeidet med kommunedelplan for prosjektet står i stampe, sier Alstadsæter til NRK.

NEDPRIORITERT: Statssekretær ved Statsministerens kontor, Rune Alstadsæter, sier at Bergen har hatt veistrekningen som tredjeprioritet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vegvesenet: – Stor lokalpolitisk oppslutning

Heller ikke Vegvesenet kjenner seg igjen i den lokale uenigheten som Solberg omtalte.

Diskusjonen de har Bergen kommune har om kollektivfeltene, er rent prinsipiell, ifølge Vegvesenet.

Vegvesenet mener at diskusjonen om kollektivfelt bør komme i neste runde, og ikke i arbeidet med hvilket areal man skal bruke.

– Dette er bare en praktisk tilnærming om hvordan prosjektet skal fungere, ikke om man ønsker eller ikke ønsker prosjektet, sier prosjektdirektør Kjartan Hove.

Vegvesenet oppfatter overhode ingen mangel på lokalpolitisk støtte fra Bergen kommune.

– Vi oppfatter at dette har stor lokalpolitisk oppslutning, både fra Bergen og Alver kommuner, sier Hove.

At arbeidet «står i stampe» skyldes ikke kollektiv-feltene, men interne prosesser hos Vegvesenet, ifølge de selv.

– Utsettelsen av høringen er på grunn av interne avklaringer hos oss. Det har ikke noe med kollektivsaken å gjøre, og går mer på formelle ting, sier prosjektleder Lilli Mjelde i Statens vegvesen til NRK.

Byutviklingsbyråd i Bergen, Thor Haakon Bakke fra MDG, krever nå at Solberg beklager.

– Det er hevet over en hver tvil at statsministeren snakket usant på fredagens presskonferanse. Det bør hun beklage, sier Bakke.